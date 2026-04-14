Необичаен инцидент с двама ранени в град Генерал Тошево. На 13 април около 21:40 ч. 15-годишно момиче било зад волана на автомобил, на чийто таван се возели двама 18-годишни мъже. Единият от тях бил собственикът на колата.

Докато пътували е посока село Присад двамата мъже паднали от превозното средство. В резултат на инцидента единият е настанен в МБАЛ – Добрич с комоцио и охлузни рани по главата, а другият е с охлузна рана на десния крак, но отказал медицинска помощ.