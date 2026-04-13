Парадът на лалетата в Ботаническата градина в Балчик навлиза в своя апогей. Над 60 хиляди луковици от 85 сорта разтварят цветовете си и предоставят уникална гледка на посетителите. Прецизно аранжирани от ландшафтните специалисти, растенията в градината не само можем да наблюдаваме, но скоро ще чуваме и тяхната „музика“.

Грижливо подбирани и обогатявани в годините, лалетата са се превърнали в една от основните атракции на Университетската ботаническа градина в Балчик. "Вече 13-а година организираме Парада на лалетата, където може да се видят над 60 хиляди различни видове лалета - ботанически, кичести, лилиевидни. Различни сортове - ранни, късни. Над 70 хиляди стръка растения също може да се видят тук - теменужки, парички", разказва Веселина Илиева, директор на УНБ - Балчик.

Парад на лалетата: Близо 50 хиляди цветя радват посетителите на Ботаническата градина

Божуровидни, папагаловидни и ресничести лалета впечатляват още с форма и цветове. Някои от тях присъстват в парада за първи път. "Опитваме се колкото може да запазим от луковиците, които закупуваме, за идните паради. Тоест тези луковици се изваждат и се влагат отново на следващата година. Иначе комуникираме с холандски фирми, от които закупуваме някаква малка част, за да допълваме и да имаме нещо ново всяка година", твърди Петя Илиева, уредник в УНБ - Балчик.

Български представител е лалето сорт „Сердика”. "Пикът на лалетата е в средата на април, а до края на месеца може да се наблюдават тези красоти. След това започваме нашето лятно зацветяване", обясни Веселина Илиева.

За да се получи приказната феерия са необходими специални грижи. Общо 35 души се грижат целогодишно за хиляди растения в градината, която се простира върху 194 декара.

Амстердам отвори най-голямата си туристическа атракция

"Имаме над 5000 многогодишни студоустойчиви растения, подходящи за нашия климат. А имаме растения, които октомври ги внасяме в работни оранжерии, грижим се цяла зима за тях и април ги изнасяме навън, поради простата причина, че са топлолюбиви или тропични колекции", подчерта Ваня Радева, главен специалист в УБГ - Балчик.

Сред новостите е и първото „музициращо“ растение. "Проектът вече започна и се подготвяме с най-различни звукозаписи. Първият изпълнител е вековният ни кактус. Ще може да се чуят още сортовете рози, всички тропични растения, студоустойчивите сукуленти", заяви Петя Илиева.

А ботаниците вече подготвят и следващото събитие – фестивал на божурите.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Станимира Шикова