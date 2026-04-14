Едва на 11 години, Петър Недялков вече се утвърждава като едно от най-обещаващите имена в българската лека атлетика. Младият състезател има зад гърба си десетки отличия от регионални и национални турнири, а амбицията и дисциплината му го водят уверено към нови върхове.

За Петър спортът не е просто хоби, а начин на живот. „За мен спортът е ежедневие - той е почти всичко“, споделя младият атлет.

Талантът му е забелязан още в първите месеци от тренировките. Неговият треньор Симеон Попхлебаров разпознава потенциала му рано и не греши - скоро след това Петър започва да трупа впечатляващи успехи. В България той доминира в дисциплините, в които се състезава - скок на дължина, 60 метра с препятствия и спринт.

До момента младият шампион има 29 златни медала - резултат от усилени тренировки и постоянство.

„Виртуален учител“: Дете от Варна създаде онлайн платформа, която да помага на учениците

През миналата година Петър представя България на Европейските детски игри по лека атлетика в Бърно, Чехия, където печели две златни отличия. Постижението му е оценено като второто най-добро в 20-годишната история на турнира.

„Да представям България е чест. По-ценно за мен е, че показах, че страната ни има талантливи деца в леката атлетика“, казва той.

Въпреки успехите си, Петър остава скромен и съсредоточен върху развитието си. Според него дисциплината е ключът към напредъка, а треньорът му играе важна роля в изграждането му като спортист.

Освен на пистата, той се справя отлично и в училище, като успява да съчетава тренировките с учебните си ангажименти.

Пътят напред обаче става все по-предизвикателен. Конкуренцията расте, но Петър вече тренира с по-големи и опитни състезатели, което допълнително го мотивира. Мечтата му е ясна - участие на големи международни форуми като европейски и световни първенства. А най-важното му желание остава да бъде здрав и да продължи да се развива.

