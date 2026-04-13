„Лицето не е чернова“. Това е мотото на кампания преди абитуриентските балове, по време на която лекари и пациенти ще влизат в училищата, за да разкажат за рисковете, които крият нерегламентираните естетични процедури. Периодът не е случайно избран, тъй като става все по-модерно да се подаряват именно такъв вид процедури на завършващите ученички за бала или пък те самите прибягват до тях в търсене на съвършенство.

"Кампанията е под наслов „Лицето не е чернова“ и е насочена към ученици в гимназиалните класове. Причината е, че естетичната дерматология и пластичната хирургия все по-често стават част от техния живот. Изключително важно е младите хора да вземат осъзнати и информирани решения". Това обясни в "Здравей, България" д-р Елеонора Валянова, която е член на УС на Българска асоциация на естетичните дерматолози.

По думите ѝ в инициативата участват специалисти - панел от дерматолози с подкрепата на Българската асоциация на естетичните дерматолози, както и психолози от "Нов български университет" и 'Софийски университет". "Те ще помогнат на учениците да разберат къде са рисковете в естетичната дерматология и пластичната хирургия, както и да приемат и заобичат тялото си. Защото, ако едно решение за промяна е базирано на стабилно самочувствие, рискът от грешки е много по-малък", подчерта тя.

"Кампанията е с практическа насоченост и да информира учениците как да направят правилен избор - как да изберат медицински специалист, лекар със специалност естетична дерматология или пластична хирургия, който да гарантира безопасното извършване на консултации и процедури", заяви Нели Георгиева, която е зам.-председател на Асоциация "Пациенти на естетичната медицина".

Тя даде и ценни съвети на младежите. По думите ѝ изключително важно е да се търси регистрирана медицинска практика. Второто важно условие е лекарят да има специалност по естетична дерматология или пластична хирургия. "Освен това при посещение в кабинет трябва да има преглед, изготвен дерматологичен статус и предварителен план на работа. Пациентът трябва да бъде информиран за очаквания ефект, използваните продукти и техники, както и за възстановителния период. Важно е да има и последващ контакт с лекаря. Не на последно място - задължително е подписването на информирано съгласие преди процедурата, както и използването на регламентирани продукти", заяви Георгиева.

Повече по темата гледайте във видеото.