За какво да внимаваме при избор на естетични процедури и как да намерим точния специалист? Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментират д-р Росица Денчева, председател на Българската асоциация на естетичните дерматолози и психологът Любомира Манчева.

„Няма нерискови процедури, зависи от това как и в какви условия се правят. Голяма част от инжекционните и апаратните медицински процедури крият риск от усложнения. За пациентите е важно да намерят компетентен лекар, който да обсъди с тях потенциалните рискове преди да влязат в самата процедура”, заяви д-р Денчева.

Мария Шаркова: Подлагащите се на естетични процедури трябва да са добре информирани за рисковете

По думите ѝ това, което предшества формалното подписване на информирано съгласие, е пациентът да бъде реално информиран какво може да се случи. "Информираният избор, който пациентите трябва да вземат на базата на консултацията със специалиста, е това, което в много голяма степен може да намали шанса за възникване на странични реакции”, смята специалистът.

Психологът Любомира Манчева коментира, че много често човек изпитва такова вътрешно психично страдание, че това притихва неговата рационална част и той започва да действа импулсивно, сякаш процедурата е спасение. По думите ѝ често става въпрос за ниска самооценка и стремеж да се харесаме на всички.

Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Тя смята, че преди да се пристъпи към процедурата, е необходима консултация с психолог. „В България това все още не е прието. В чужбина обаче, в практиката има много такива случаи. Насърчавам хората да направят психологическа консултация, защото така те могат да придобият яснота за себе си и какво ги задвижва към това - наистина ли е външният вид или начинът, по който се виждат”. Тя допълни, че психотерапията има начини как да съпроводи човек да оцени рисковете и да направи осъзнат избор.

