Прокуратурата разследва случай на починала млада жена след естетична процедура, извършена от лекар от Дупница. По информация на близките на починалата, тя посетила хирурга, който поставил хиалурон в гърдите ѝ. Темата коментира адвокат Мария Шаркова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че в практиката се сблъсква с подобни случаи, довели до тежки увреждания, като някои от тях са необратими. Шаркова каза, че все повече млади хора търсят „бърза и лесна красота, без да си дават сметка за възможните рискове”. И допълни, че на такива клиенти често се обяснява, че няма никакви опасности, дават се гаранции за външния вид, твърди се, че няма период на възстановяване и не се издават никакви препоръки след процедурата.

Към момента не е известно дали смъртта на младата жена е свързвана с естетичната процедура - това все още е предмет на разследване, допълни юристът.

Цената на красотата: Какви са рисковете от естетичните интервенции

Шаркова обясни още, че документите за информирано съгласие, които подписват клиентите при такива процедури, често са лаконични и твърде общи. Адвокатът беше категоричен, че човекът, който иска да се подложи на естетична процедура, трябва да се информира за нея изключително детайлно.

Шаркова обясни още, че контролните органи реагират предимно, едва след като някой пострада. Според юриста е недопустимо медицински процедури да се правят в козметични кабинети или обекти, които не са лечебни заведения.

