Цената на красотата много често бива не само финансова, но и за сметка на здравословното ни състояние. Това каза в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS Анета Драганова - председател на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването.

По думите на Драганова естетичните интервенции могат да окажат негативно влияние върху здравето ни, ако бъдат направени в неподходящи клиники и не бъде проверена информацията преди това.

Над 8000 души си поставят инжекции за диабет с цел отслабване. Други си слагат ботокс у дома

“Повечето хора се подвеждат от социалните мрежи, най-вече от TikTok, Instagram и Facebook, защото там има много фалшиви визии, които са направени чрез изкуствен интелект - прекалено големи устни, прекалено големи скули. Но не винаги тази визия е подходяща за нашето лице”, смята Драганова.

Тя сподели, че след направени дълбочинни интервюта се оказва, че най-често тези процедури се правят в нерегламентирани помещения като гаражи, бензиностанции, фитнес и фризьорски салони. “Лекарите споделиха, че пациентите не се замислят - приемат го като една прическа. Но след това може да се стигне до паднали клепачи, запушени кръвоносни съдове, абсцеси и инфекции, които отнемат между 6 месеца и 1 година възстановяване”.

“За съжаление, стига се и до животозастрашаващи ситуации. По-рядко са, но са факт”, каза Драганова.

Ботулинов токсин без правила: Жертви на фалшиви процедури има и в Европа, и в САЩ

Тя обясни, че не трябва да се подвеждаме по реклами, които предлагат твърде ниска цена или от сайтове на клиники и центрове, които не са обновявани поне 2 години. “Интелигентните пациенти казват, че ако информацията не е била обновявана 1 година, да не се доверяваме изобщо на тези центрове”.

“Потърпевшите, които ние интервюирахме, бяха доста интелигентни. Между тях имаше трима-четирима, които казваха, че правят експеримент със своето лице, отнема им между 3-4 дена да решат да направят такъв тип процедура. Но по-голямата част от тях взимат решение между 6 месеца и 2 години, много обстойно си проверяват информацията и държат лекарят да е минимум с 10 години опит”, коментира Драганова.

По думите ѝ хората, които си правят тези процедури, са най-често между 30 и 50 години.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева