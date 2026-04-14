Парламентарният вот в Унгария вероятно са най-интересните, интригуващи и важни избори в Европа. И то в една сравнително средно голяма държава. Важен вот, защото показа нещо много интересно, а именно, че чрез избори може да се променя една вкоренена 16-годишна система. Сега обаче започва по-интересното. Въпросът сега е ще успеят ли да демонтират една вкоренена система? Това заяви в „Здравей, България” журналистът и зам.-главен редактор на “Дневник” Петър Карабоев, коментирайки победата на опозиционера Петер Мадяр на парламентарните избори в Унгария в неделя.

По думите му, за да е ефективна подобна деконструкция, трябват три неща. "В Полша, например, не се получи така, както се очакваше, и то след само 8 години управление на „Право и справедливост“. Трите условия са: конституционно мнозинство (или поне много голямо обикновено), президент, който да не блокира законодателството и Конституционен съд", обясни той.

И допълни: "Унгария в момента е в уникална ситуация. Дори мнозинството вероятно ще се увеличи с още един-двама депутати след гласовете от чужбина. Президентът се избира от парламента. Мадяр вече заяви, че иска оставките на ключови фигури - включително в съдебната система. Ако разполагаш и с Конституционния съд, можеш да блокираш цялата мрежа, изградена от Орбан".

Според журналиста в Унгария се е "случила експлозия на гражданска активност – около 80% избирателна активност при по-малко от 8 милиона избиратели". "Това е феноменално. Но това означава и свръхочаквания. Ще има разочарование, което е неизбежно. Партията "Тиса" е идеологически много разнородна. Много от младите хора гласуваха просто защото е „нещо ново“. Ще има обвинения в реваншизъм, защото ще трябва да се правят бързи кадрови промени. Но Мадяр водеше кампания близо две години - обикаляше страната, срещаше се с хората. Той им обеща нещо, което те помнят - ранния "Фидес", ранния Орбан, когато икономиката растеше и европейските фондове влизаха в страната", припомни Карабоев.

Орбан е свален от занижения стандарт на живот на унгарците в последните години - инфлацията, покупателната способност, икономиката, която три години буксува. Външнополитическите теми имат второстепенно значение, изрази мнение журналистът.

По думите му обаче Орбан има изградена мрежа, която може да блокира много процеси. "Но ако се отнеме финансовият ресурс - чрез проверки, чрез контрол върху обществени поръчки, влиянието отслабва.Очаквам бизнесът да се преориентира. Той винаги се стреми да бъде близо до властта. Това е въпрос на оцеляване. Още преди изборите започнаха сигнали за разпад в системата - хора от институции започнаха да говорят публично", припомни Карабоев.

Редактор: Станимира Шикова