Исторически избори разтърсиха Унгария, след като опозиционната партия „Тиса“ постигна убедителна победа и си осигури конституционно мнозинство в парламента. Резултатът бележи рязък политически обрат след дългогодишното управление на Виктор Орбан и поставя страната на прага на дълбоки институционални промени.

Според информацията от място, представена от специалния кореспондент на NOVA в Будапеща Александрина Аврамова, победата на опозицията е била посрещната с масови празненства. Хиляди хора излизат по улиците, пеят, скандират и отбелязват края на една политическа ера. Избирателната активност достига рекордни нива - почти 6 милиона души са упражнили правото си на глас, което е най-високият показател от 2002 година насам.

Мадяр: Унгария не е ничий васал, освободихме родината от Орбан

Лидерът на „Тиса“ Петър Мадяр заяви още в нощта на изборите, че ще поиска бързо свикване на парламента и мандат за съставяне на правителство. Той вече обяви намеренията си за сериозни реформи, включително искания за оставки на ключови фигури в съдебната система, медийния регулатор и органите за конкуренция. Основната заявка - възстановяване на баланса между институциите и връщане към принципите на правовата държава.

В анализа си Павел Антонов от мрежата за гражданско действие и анализи BlueLink подчертава, че най-голямото очакване е Унгария да възстанови позициите си в Европейски съюз. По думите му страната има шанс отново да се утвърди като водеща държава в региона и да се върне към стандартите на върховенство на закона, които бяха сериозно ерозирани през последните години.

Въпреки силния мандат, пред новото управление стоят сериозни предизвикателства. Контролът на партията на Орбан върху ключови институции остава значителен, което може да забави реформите. Освен това остава неясно доколко новото мнозинство ще успее да възстанови либерално-демократичния модел в пълния му обем.

Политическата промяна има и сериозен международен отзвук. Очаква се подобряване на отношенията с Европейски съюз, които бяха обтегнати по време на управлението на Орбан, както и нова динамика в диалога със Съединени щати. В същото време анализаторът отбелязват, че резултатът може да има охлаждащ ефект върху крайнодесните националистически движения в Европа, за които Орбан беше водещ символ.

Виктор Орбан поздрави Петер Мадяр за победата на изборите в Унгария

Изборите в Унгария показаха ясно обществено желание за промяна. След 16 години управление, избирателите дадоха мандат за възстановяване на проевропейския си път - процес, който тепърва предстои да се разгърне и ще бъде внимателно следен както в Европа, така и по света.

Международният редактор от „Дневник” Ангел Петров също коментира темата със загубата на Виктор Орбан в „Здравей, България”. "Със сигурност може да се каже, че „изхвърлянето“ на Москва от Унгария има своята роля. Унгарците познават историята си - знаят какво се случва през 1956 г., когато избухва унгарското въстание. „Руснаците вън“ беше лозунг, който се чуваше и по време на тази кампания. Петър Мадяр още на 15 март - националния празник на Унгария, на митинга си в Будапеща беше съпроводен от скандирания „Руснаците вън“", заяви той.

По думите му американците не са проблем за унгарците. "Проучванията показват, че по-скоро личността на Доналд Тръмп е фактор. За разлика от други държави, където лидерите разчитат на подкрепата му, Унгария не е такава. Видяхме, че Джей Ди Ванс, вицепрезидентът, който посети страната, не успя да помогне на Орбан. Най-вероятно обаче той беше там с оглед на собствената си политическа база и изборите през 2028 г.", подчерта Петров.

Според него сега се очаква сега САЩ да преминат към по-прагматична политика към Унгария "Дори и да има публична подкрепа за Орбан, Държавният департамент вероятно ще заложи на сътрудничество", категоричен е той.

По отношение на политическата кампания, която са провели двамата кандидати в Будапеща - докато Орбан се занимавал с геополитика и обяснявал колко гъвкава е политиката му, Петър Мадяр обикалял страната и показвал какво не работи. "Той посочи, че изгражданата система е за сметка на здравеопазването и образованието. В Унгария това се нарича „национална система за сътрудничество“ - конгломерат от компании и мрежи, които според критиците представляват клиентелистка структура, осигуряваща властта на Орбан чрез разпределяне на ресурси. Разликата между пика на популярността на Орбан и сегашния момент е в две неща. Първо - Мадяр успя да убеди унгарците, че е алтернатива. И второ - парите на Унгария свършиха", обясни журналистът.