Политическият обрат в Унгария не е толкова идеологически, защото партията на Петер Мадяр не е либерална, лява, а дясно-центристка с подчертано консервативни приоритети. Но това, което отличава „Тиса” е, че не е проруска партия, а проевропейска и демократична. Това каза конституционалистът доц. Борислав Цеков в ефира на „Деня на живо” по NOVA NEWS.

Според него посещението на Джей Ди Ванс в Унгария няколко дни преди вота е било грешно решение, а резултатът - "катастрофален". По негови думи унгарците разглеждат тази визита като опит за вмешателство отвън в политиката на страната. Цеков също така допълни, че Доналд Тръмп е останал настрани от кампанията на Виктор Орбан.

Доцентът каза още, че „когато един политик се задържи във властта прекалено дълго време – 16 години мнозинство на „Фидес”, 20 години Орбан премиер – това винаги води до политически девиации, създаване на плутократични елити около управлението, чувство за месианство, а оттам и корупционни практики”. Той допълни, че това е довело и до високата избирателна активност и категоричния вот срещу Орбан и политиката, която той води, а именно на конфронтация с Европа и „открито флиртуване” с режима в Кремъл и Иран

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова