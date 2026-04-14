Стотици полети бяха отменени днес в Германия, тъй като стачката на пилотите на Lufthansa продължава втори ден заради спор около заплатите и пенсионните вноски.

Пилотите на Lufthansa, както и на Lufthansa Cargo и Lufthansa CityLine започнаха протеста си малко след полунощ вчера. Повече от 1100 излитания и кацания във Франкфурт, основният хъб на Lufthansa и най-голямото летище в Германия, бяха отменени вчера и днес, както и 710 полета в Мюнхен.

Стачката на пилотите, организирана от синдиката „Ферайнигунг Кокпит“, е съсредоточена върху спорове за заплащането, включително пенсионната схема на компанията и възнагражденията в регионалното дъщерно дружество CityLine.

Очаква се обаче пилотите на авиокомпанията Eurowings GmbH, също част от групата на Lufthansa, да се върнат на работа днес.

Междувременно стюардите и стюардесите на Lufthansa бяха призовани от синдикатите да стачкуват на 15 април и на 16 април, което ще е петата вълна на стачни действия в групата тази година.

Главният директор „Човешки ресурси“ на Lufthansa Михаел Нигеман предупреди синдикатите вчера да не продължават „курса си на конфронтация“, заявявайки, че всеки ден стачни действия отслабва авиокомпанията.

Редактор: Цветина Петкова