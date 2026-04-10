Кабинният персонал на германската авиокомпания "Луфтханза" започна стачка заради продължаващ трудов спор. Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани от синдикатите да не работят до 22 ч. в петък централно европейско време (23 ч. българско време).

„Причината за стачката е блокирането на преговорите по нов рамков колективен договор, което продължава от месеци“, посочват синдикалисти, като намекват за „провал на преговорите“.

Това е третата за тази година стачка в най-голямата германска авиокомпания след две вълни от протестни действия на пилоти. "Луфтханза" обяви мерки за справяне със ситуацията, но вече предварително е отменила стотици полети.

Стачката засяга и регионалното дъщерно дружество на компанията "Сини лайн".

