Седмицата на изборите ще започне със спокойно, свежо, пролетно време. В понеделник и вторник сутрините ще са с условия за мъгла в котловините, низините и покрай някои водоеми. Облачността в понеделник ще е променлива с повече слънчеви интервали в централните и източните райони и с по-съществени увеличения в югозапада. На изолирани места там са възможни слаби валежи. Във вторник облаците ще са повече в северната половина на страната. Вятърът и през двата дни – умерен, източен. Дневните температури ще се движат между 15 и 20 градуса.



От сряда до петък температурният диапазон ще се запази, но облачността в Западна и Централна България ще е по-съществена с изгледи за локални валежи. В дните за размисъл и на самия вот ще превали на повече места в страната. Дневните температури леко ще се понижат с 2-3 градуса.



Седмицата след изборите се очертава с променливо време. В дните 22-25 април ранните прогнози допускат преминаване на студен атмосферен фронт със силни ветрове, интензивен валеж с гръмотевични процеси и по-висок риск от пролетна градушка. В хода на захлаждането по планините на Западна България ще падне и сняг.





В западната половина на страната дневните температури за кратко ще се понижат, докато на югоизток термометрите в топлите часове ще се задържат на нива около 15-18 градуса.

По-стабилно и осезаемо затопляне можем да очакваме към 24-25 април. Времето обаче ще остане с условия за валежи в много райони на страната.

Редактор: Станимира Шикова