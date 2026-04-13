Доклад на Института за пътна безопасност установява наличие на устойчива и адаптивна корупционна система при шофьорските изпити, съобщава "Фокус".

След анализ на данните за 2025 г. се достига до извода за съществуването на "изпитен туризъм“ – концентрация на кандидати в определени региони с аномално висока успеваемост. Тази практика води до системно допускане на неподготвени водачи на пътя и създава пряка заплаха за обществото.

► Еволюция на корупционните механизми

Корупцията при изпитите се е трансформирала от елементарни схеми към високотехнологични и трудно доказуеми практики.

1. Теоретични изпити ("листовки“)

От манипулации на хартиени тестове системата е преминала към микрослушалки и скрити камери, външни "оператори“, подаващи отговори в реално време и нерегламентиран достъп до изпитни устройства.

Въпреки дигитализацията, измамите не изчезват, а се адаптират.

2. Практически изпити

Кормуването остава най-уязвимата точка поради субективната оценка. Наблюдават се посредничество на автоинструктори, предварително организирани плащания, координация чрез невербални сигнали, улеснени маршрути за "платили“ кандидати и игнориране на нарушения.

Изпитът често се превръща във формалност.

► Данни и доказателства за "изпитен туризъм“

Анализът на официалните данни за 2025 г. показва ясни статистически аномалии, които подкрепят извода за системен проблем.

Най-високи нива за евентуална корупция се констатират в Перник, Кюстендил и Враца.

1. Разминаване в успеваемостта при практически изпит

София – 76.15%

Перник – 85.76%

Кюстендил – 80.98%

Враца – 86.8%

Разлика до 10% спрямо столицата е сериозен индикатор за различен стандарт на оценяване.

2. Аномалия между теория и практика

В София: теория 71.73% → практика 76.15%

В Перник: теория 67.12% → практика 85.76%

Разлика от близо 19% в Перник показва, че кандидатите се представят по-слабо на обективния тест, но значително по-добре при субективната оценка.

3. Приток на кандидати

Градове като Перник, Враца и други отчитат брой кандидати, несъразмерен спрямо населението им, което е индикатор за външен поток – основно от София, пишат от ИПБ.

4. Почти липсващи анулирани изпити

Докато в София има анулирани изпити, в други региони те са почти нулеви – възможен сигнал за занижен контрол.

► Обобщение на данните:

Комбинацията от висока успеваемост, разминаване между теория и практика и необясним приток на кандидати представлява класически модел на "изпитен туризъм“.

“Изпитен туризъм“ – механизъм и причини

Основни фактори са географската близост до София, по-ниската сложност на трафика (формално оправдание), локалните зависимости между участниците и липсата на ротация на изпитващите.

Това създава устойчиви регионални центрове, в които изпитите се провеждат при занижен контрол, се посочва документа.

Системен провал и институционално бездействие

Въпреки публичните заявки за реформи в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“, липсват реални резултати, пише в доклада.

Пряка заплаха за пътната безопасност

Последиците са тежки - допускане на неподготвени водачи, изграждане на култура на безнаказаност, както и повишен риск от тежки пътнотранспортни произшествия.

Корупцията при изпитите се превръща в директен фактор за загуба на човешки животи, пише още в документа.

► Заключение на доклада

Данните и анализът показват ясно, че съществува устойчив модел на "изпитен туризъм“, подкрепен от корупционни практики. Без структурна реформа системата ще продължи да възпроизвежда риск за пътната безопасност.

