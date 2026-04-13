Какво сочат данните на Института за пътна безопасност за корупционната схема при изпитите за шофьор
Доклад на Института за пътна безопасност установява наличие на устойчива и адаптивна корупционна система при шофьорските изпити, съобщава "Фокус".
След анализ на данните за 2025 г. се достига до извода за съществуването на "изпитен туризъм“ – концентрация на кандидати в определени региони с аномално висока успеваемост. Тази практика води до системно допускане на неподготвени водачи на пътя и създава пряка заплаха за обществото.
► Еволюция на корупционните механизми
Корупцията при изпитите се е трансформирала от елементарни схеми към високотехнологични и трудно доказуеми практики.
1. Теоретични изпити ("листовки“)
От манипулации на хартиени тестове системата е преминала към микрослушалки и скрити камери, външни "оператори“, подаващи отговори в реално време и нерегламентиран достъп до изпитни устройства.
Въпреки дигитализацията, измамите не изчезват, а се адаптират.
2. Практически изпити
Кормуването остава най-уязвимата точка поради субективната оценка. Наблюдават се посредничество на автоинструктори, предварително организирани плащания, координация чрез невербални сигнали, улеснени маршрути за "платили“ кандидати и игнориране на нарушения.
Изпитът често се превръща във формалност.
► Данни и доказателства за "изпитен туризъм“
Анализът на официалните данни за 2025 г. показва ясни статистически аномалии, които подкрепят извода за системен проблем.
Най-високи нива за евентуална корупция се констатират в Перник, Кюстендил и Враца.
1. Разминаване в успеваемостта при практически изпит
София – 76.15%
Перник – 85.76%
Кюстендил – 80.98%
Враца – 86.8%
Разлика до 10% спрямо столицата е сериозен индикатор за различен стандарт на оценяване.
2. Аномалия между теория и практика
В София: теория 71.73% → практика 76.15%
В Перник: теория 67.12% → практика 85.76%
Разлика от близо 19% в Перник показва, че кандидатите се представят по-слабо на обективния тест, но значително по-добре при субективната оценка.
3. Приток на кандидати
Градове като Перник, Враца и други отчитат брой кандидати, несъразмерен спрямо населението им, което е индикатор за външен поток – основно от София, пишат от ИПБ.
4. Почти липсващи анулирани изпити
Докато в София има анулирани изпити, в други региони те са почти нулеви – възможен сигнал за занижен контрол.
► Обобщение на данните:
Комбинацията от висока успеваемост, разминаване между теория и практика и необясним приток на кандидати представлява класически модел на "изпитен туризъм“.
“Изпитен туризъм“ – механизъм и причини
Основни фактори са географската близост до София, по-ниската сложност на трафика (формално оправдание), локалните зависимости между участниците и липсата на ротация на изпитващите.
Това създава устойчиви регионални центрове, в които изпитите се провеждат при занижен контрол, се посочва документа.
Системен провал и институционално бездействие
Въпреки публичните заявки за реформи в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“, липсват реални резултати, пише в доклада.
Пряка заплаха за пътната безопасност
Последиците са тежки - допускане на неподготвени водачи, изграждане на култура на безнаказаност, както и повишен риск от тежки пътнотранспортни произшествия.
Корупцията при изпитите се превръща в директен фактор за загуба на човешки животи, пише още в документа.
► Заключение на доклада
Данните и анализът показват ясно, че съществува устойчив модел на "изпитен туризъм", подкрепен от корупционни практики. Без структурна реформа системата ще продължи да възпроизвежда риск за пътната безопасност.
