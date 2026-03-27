За схема за купуване на шофьорски книжки с участие на инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“сигнализира бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“. По думите му, освен фиктивни проверки на автошколи, е налице и практика за даване на рушвети от обучителни центрове към проверяващи, за да се избегнат санкции.

„Схемата е факт. Трагичното е, че се е увеличил броят на загиналите деца“, заяви Попов и подчерта, че проблемът има пряко отражение върху пътната безопасност.

Според него част от автошколите в страната работят без необходимата материална база, включително без учебни кабинети. Въпреки това те не биват санкционирани. “Подобни практики са установени в различни региони на страната, включително в Южна и Северна България”, добави Попов.

Бившият зам.-министър разкри, че корупционният натиск в системата е сериозен, като някои служители получават подкупи, които седмично надвишават двойния размер на месечните им заплати.

По думите на Попов съществува и практика кандидат-шофьори да се записват в една автошкола, но да полагат изпит в друг град, където „има правилен човек“. Цената за подобни услуги варира, като може да достигне няколкостотин евро над стандартната такса за обучение.

Според експерта от Европейския център за транспортни политики са необходими по-строги мерки, както в контрола върху автошколите, така и в превенцията на пътния травматизъм. “Важно е да се подобри инфраструктурата като се проектират от по-прецизно пътните съоръжения и обезопасителни елементи”, заключи Попов.

