Маскиран служител от отдел „Борба с наркотрафика“ към Агенция „Митници“ разкри в „Телеграфно подкастът“ подробности за една от най-големите акции срещу наркотрафика у нас през последните дни – залавянето на 740 килограма марихуана. От съображения за сигурност лицето му не беше показано, но той разказа откровено за рисковете в работата, реалните операции на терен и маршрутите на наркотрафика през България.

По думите му подобни операции крият сериозни опасности. „Има няколко ключови риска – първо, сигурността на служителите, второ, събирането на достатъчно доказателства за пълноценно досъдебно производство, и трето – успешният край на операцията“, обясни той. Макар на пръв поглед подобни акции да изглеждат рутинни, зад тях стоят години опит, обучение и целенасочена работа.

Служителят уточни, че Турция в момента е основен хъб за разпространение на марихуана към Близкия изток, а цената на наркотика там е значително по-висока. „Един грам марихуана на улицата струва между 30 и 40 евро – около три пъти повече, отколкото у нас. Затова естественият маршрут е през Балканския път, включително през България“, посочи той, като открои ГКПП „Капитан Андреево“ като ключова точка.

Митничарят призна, че разликата между реалността и филмите също е голяма. „В киното всичко е динамично и ефектно. При нас често е по-скучно, но резултатът е важен – задържан наркотик и предотвратено престъпление“, каза той.

По отношение на поведението на задържаните за контрабанда, служителят отбеляза, че реакциите са различни – от пълно отричане до активно съдействие. „Най-много са тези, които в крайна сметка се разкайват“, добави той.

Митничарят разказа и за опасни ситуации от личния си опит. В един случай, докато ескортирал автомобил за рентгенов контрол, шофьорът внезапно потеглил. „Скочих в колата в движение, започна боричкане и успях да извадя ключовете от таблото. Оказа се, че човекът е чужденец и в крайна сметка не носеше нищо незаконно“, разказа той.

Най-сложният случай в кариерата му досега е операция „Ориент Експрес“ от миналата година, при която бяха заловени 206 килограма кокаин в дипломатически автомобил с лица с дипломатически статут. „Случаят беше изключително деликатен. Подходихме внимателно и след дълги разговори успяхме да убедим дипломатите да предоставят багажа си за проверка“, обясни служителят.

Той призна, че е получавал заплахи – както за собствения си живот, така и за семейството си, но подчерта, че обученията помагат на служителите да запазят самообладание.

На въпрос дали би позволил децата му да работят същата професия, митничарят отговори с колебание. „Като родител бих се притеснявал, защото това е рискова работа. Но същевременно това е изключително достойна и полезна професия за обществото. С нарастващия трафик на автомобили са нужни още хора, които да вършат тази работа“, заключи той.

Редактор: Дарина Методиева