Има хора, които не обичат да говорят, но съгласят ли се – се пише история. Именно такива разговори успяхме да реализираме и да покажем на нашата аудитория – срещи с личности, които рядко застават пред камера, но носят със себе си опит, истини и факти, които остават.

Пред нас застанаха легенди в спорта, командоси, преживели събития, от които човек може да побелее за една нощ, барети и спецполицаи, които споделиха изумителни истории от първо лице. Сред тях бяха Стоян Саладинов, Алекси Димитров, Иван Янкулов, Стефан Бакалов, Владимир Димитров и още много други.

През годината зрителите проследиха световните новини и анализи именно при нас – с прогнози, които впоследствие се сбъднаха. Едно от най-силните ексклузивни участия бе на Йонко Мермерски – личен преводач на американския президент, който се включи в ефира ни броени часове след срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. В разговора бяха поставени ключови въпроси за отношенията между двамата лидери, ролята на европейските елити и истинските цели на американския президент.

Войната в Украйна представихме през погледа на хора, които са на място или са били там – без преразкази и готови наративи. Търновлийката Горица Радева, която живее на фронта, разказа за участието на жените във войната, за травмите, които не могат да бъдат преодолени, дори когато си свикнал с ужаса, и за акциите ѝ в помощ на бойците на първа линия.

Капитан първи ранг Васил Данов, който е възпитаник на украински военни училища и с роднини в Украйна, изрази категоричната си позиция, че украинците няма да се предадат, а за Кремъл човешките загуби не са водещ фактор.

Един от най-известните военни анализатори Руслан Трад говори в ефира ни за новата глобална реалност и нуждата от реализъм в българската външна и отбранителна политика. Сред ключовите международни теми бе и конфликтът в Газа. Първият гост по темата в нашия ефир беше Николай Младенов – бивш външен министър на България и специален пратеник на ООН за Близкия изток. Малко след участието му той бе обявен за вероятен бъдещ премиер на международното управление на Газа. Впоследствие Руслан Трад първи в нашия ефир разкри, че палестински водещи бизнесмени са определени за участие в това управление.

Третата голяма тема за 2025 г. – отношенията със Северна Македония, също намери място с ексклузивни разкази. Бившият български посланик в Скопие Александър Йорданов сподели за последния си разговор с покойния президент Борис Трайковски часове преди трагичната катастрофа, отнела живота му, както и лични спомени за него като искрен приятел на България. Журналистът Любчо Нешков коментира острия и обиден език към България на премиера на Република Северна Македония Кристиан Мицкоски, а Люпчо Георгиевски от Битоля, определян от мнозина като един от големите българи в региона, разказа за тормоза, на който е подложен в родния си град заради това, че открито заявява своята идентичност.

Годината завърши и с признание – първата награда за подкаста дойде за срещата в Мадрид с биографа на цар Симеон II Рамон Перес Маура. Разговорът разкри лични истории за царя и семейството му и подчерта огромния авторитет, който Симеон Сакскобургготски продължава да има по света.

Редактор: Калина Петкова