„Габриела Сашова и Красимир Георгиев са предлагали „промоции“ за заснетите убийства на животни“, разкри прокурор Албена Стоилова в „Телеграфно подкастът“.

В затвора

Сашова и Георгиев са с мярка „задържане под стража“ и са преместени съответно в затворите в София и Сливен.

​Прокурор Стоилова уточнява, че обвиняемата Сашова не е поискала по-лека мярка. Възможна причина според нея е фактът, че още в началото срещу семейството ѝ е имало отправени заплахи, което може да прави арестът относително по-сигурно място.

Защитна версия

Преди дни стана ясно, че единият обвиняем твърди, че е бил принуждаван от другия.

Според прокурор Стоилова това е защитна версия на Красимир Георгиев.

Той не се стреми да прехвърли вината върху Сашова, а да оневини и двамата, тъй като твърди, че и двамата заедно са извършвали действията.

Шокиращи доказателства

Прокурорите са се запознали в детайли с клиповете и експертизите, макар че самата Стоилова признава, че не е гледала видеата лично.

Прокуратурата за случая с насилие над животни: Задържаните са действали от 2-3 години, няма българи сред клиентите им

В хода на разследването видеотехническата експертиза е описала 73 файла:

• голяма част показват жестоко отношение и умъртвяване на животни;

• по-малка част съдържат порнографски материали.

Тя подчертава, че за опитни прокурори случаят е бил „емоционално изключително тежък“, защото животните са беззащитни.

Пране на пари

Материалите за прането на пари са отделени в самостоятелно производство.

До момента е установено, че средства са получавани чрез:

• PayPal

• Revolut

• криптопортфейли

Сумите тепърва ще се установяват. Не е установен нито един купувач от България – всички преводи идват от чужбина.

Какви са възможните присъди?

• за пране на пари: до 8 години лишаване от свобода

• за жестокост и убийства на животни

• за престъпно сговаряне – до 6 години

• за жестокост и причиняване на смърт на животни – 2 до 4 години + глоба 2 000 – 5 000 лв.

• за създаване на порнографски материали:3 до 6 години + глоба до 10 000 лв.

Максималното общо наказание

Съдът ще групира наказанията и ще определи едно най-тежко – де факто максимумът е 6 години затвор.

„Тарифи“ за зверствата

Разследването е установило скандален „ценоразпис“:

• Котка – 400 евро

• Две котки – 700 евро

• Заек – 200 евро

• Два заека – 350 евро

• Морско свинче – 150 евро

• Две морски свинчета – 250 евро

• Хамстер – 130 евро

• Два хамстера – 200 евро

• Мишка – 100 евро

Прокурор Стоилова потвърждава, че реално „са правили и промоции“.

Психологическа експертиза

И двамата обвиняеми са преминали психиатрични експертизи. И двамата са вменяеми – разбират свойството на действията си и могат да ги ръководят. При Георгиев са установени садистични характеристики. При Сашова е установена липса на емпатия и нито един от двамата не е изразил съжаление.

