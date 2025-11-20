Снимка: „Телеграфно подкастът“
Двамата обвиняеми са преминали психиатрични експертизи
„Габриела Сашова и Красимир Георгиев са предлагали „промоции“ за заснетите убийства на животни“, разкри прокурор Албена Стоилова в „Телеграфно подкастът“.
В затвора
Сашова и Георгиев са с мярка „задържане под стража“ и са преместени съответно в затворите в София и Сливен.
Прокурор Стоилова уточнява, че обвиняемата Сашова не е поискала по-лека мярка. Възможна причина според нея е фактът, че още в началото срещу семейството ѝ е имало отправени заплахи, което може да прави арестът относително по-сигурно място.
Защитна версия
Преди дни стана ясно, че единият обвиняем твърди, че е бил принуждаван от другия.
Според прокурор Стоилова това е защитна версия на Красимир Георгиев.
Той не се стреми да прехвърли вината върху Сашова, а да оневини и двамата, тъй като твърди, че и двамата заедно са извършвали действията.
Шокиращи доказателства
Прокурорите са се запознали в детайли с клиповете и експертизите, макар че самата Стоилова признава, че не е гледала видеата лично.
В хода на разследването видеотехническата експертиза е описала 73 файла:
• голяма част показват жестоко отношение и умъртвяване на животни;
• по-малка част съдържат порнографски материали.
Тя подчертава, че за опитни прокурори случаят е бил „емоционално изключително тежък“, защото животните са беззащитни.
Пране на пари
Материалите за прането на пари са отделени в самостоятелно производство.
До момента е установено, че средства са получавани чрез:
• PayPal
• Revolut
• криптопортфейли
Сумите тепърва ще се установяват. Не е установен нито един купувач от България – всички преводи идват от чужбина.
Какви са възможните присъди?
• за пране на пари: до 8 години лишаване от свобода
• за жестокост и убийства на животни
• за престъпно сговаряне – до 6 години
• за жестокост и причиняване на смърт на животни – 2 до 4 години + глоба 2 000 – 5 000 лв.
• за създаване на порнографски материали:3 до 6 години + глоба до 10 000 лв.
Максималното общо наказание
Съдът ще групира наказанията и ще определи едно най-тежко – де факто максимумът е 6 години затвор.
„Тарифи“ за зверствата
Разследването е установило скандален „ценоразпис“:
• Котка – 400 евро
• Две котки – 700 евро
• Заек – 200 евро
• Два заека – 350 евро
• Морско свинче – 150 евро
• Две морски свинчета – 250 евро
• Хамстер – 130 евро
• Два хамстера – 200 евро
• Мишка – 100 евро
Прокурор Стоилова потвърждава, че реално „са правили и промоции“.
Психологическа експертиза
И двамата обвиняеми са преминали психиатрични експертизи. И двамата са вменяеми – разбират свойството на действията си и могат да ги ръководят. При Георгиев са установени садистични характеристики. При Сашова е установена липса на емпатия и нито един от двамата не е изразил съжаление.Редактор: Румен Лозанов
