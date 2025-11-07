Това е пореден македонски цирк - така изглежда отстрани, но при всички случаи това е реакция, резултат от политиката на антибългаризма в Северна Македония. Така коментира развихрилия се скандал с легендата на поп фолка Цеца Величкович и разветия от нея български флаг във Велес бившият ни посланик в Скопие и дългогодишен евродепутат Александър Йорданов в новия епизод на „Телеграфно подкастът“.

Свидители сме как насажданият с години език на омразата към всичко българско прерастна от говорене в действия. В последните години има вече и извършени престъпления от омраза към България, добави Йорданов.

Бих казал, че романтиката, за която навремето говореше тогавашният ни президент Петър Стоянов, е останала в далечното минало. Не знам дали отиваме напред или се връщаме назад, но съм убеден, че трябва да отстояваме своята история и култура – това го прави всеки европейски народ и го дължим на предците си.

Йорданов прави болезнено точна диагноза в разговор с Михайлина Димитрова - антибългаризмът се е превърнал в политическа валута в Скопие, а България твърде дълго е стояла в ролята на пасивен наблюдател.

„Не мога да нарека българите и македонците два народа. В моето съзнание те са един народ“, казва експосланикът. Той припомня, че всички герои, с които днешна Македония се гордее – Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански, Пере Тошев – са се самоопределяли като българи, учили са в български училища, писали са на български език. „Ако подарим тази памет на някой друг, утре ще трябва да обясняваме на света кои сме“, подчертава той.

За него най-страшното постижение на македонската политика е, че е успяла да раздели един народ. „Не може един баща да създаде два народа“, казва Йорданов метафорично. „Всички македонци знаят, че техните предци са имали българско самосъзнание“, добавя дипломатът.

Александър Йорданов познава лично както сегашния премиер на Северна Македония Християн Мицкоски, така и големите приятели на България – бившия премиер Любчо Георгиевски и загиналия трагично президент Борис Трайковски. „Направи ми впечатление на прекалено самоуверен човек, без особено покритие. Невеж по исторически въпроси, но с огромно самочувствие“, разказа бившият ни посланик за Мицкоски.

Йорданов е категоричен, че антибългарската реторика е просто инструмент за мобилизация на избиратели. „Антибългаризмът печели избори – това се видя и сега, при местния вот, където ВМРО–ДПМНЕ спечели с кампания, основана върху омразата към България, вместо върху местните проблеми“, посочва той. Дългогодишният евродепутат е убеден, че докато Мицкоски е на власт, реален напредък в отношенията няма да има, но настоя България да не чака пасивно. „Активната страна трябва да е България. Не да чакаме Скопие да направи крачка, а ние да реагираме – ние трябва да задаваме темпото“, смята той.

Йорданов формулира една от най-силните си тези: „Не може един баща да създаде два народа.“ По думите му македонските политици са успели да разделят народ, който исторически и културно е единен. „Всички македонци знаят, че техните предци са имали българско самосъзнание – от Кирил Пейчинович до Братя Миладинови и Григор Пърличев. Това е документирана истина, не митология“, твърди дипломатът.

В разговора Михайлина Димитрова припомня снимките на Йорданов с Любчо Георгиевски. „Любчо е един от малкото македонски политици, който знае историята такава, каквато е. Той е честен, интелигентен и не жертва истината заради кариера“, казва Йорданов. Той разказа и колоритна случка от 90-те, когато му обяснил, че името „Люпчо“ произлиза от „любов“, а не от „излюпен“, след което политикът започнал да го пише с „б“. „Трябва да сме откровени с македонците, но с чувство за хумор и добронамереност“, категоричен е бившият ни посланик в Скопие.

С особен респект Йорданов говори за покойния президент Борис Трайковски, когото определя като „честен и искрен приятел на България“. „Той отлично познаваше истината за историята и знаеше, че българи и македонци са един народ“, казва посланикът. При една дипломатическа среща Трайковски дори се пошегувал: „Ако премина на моя струмишки диалект, само българският амбасадор ке ме разбере“. Последно Йорданов говори с президента на 25 февруари – ден преди фаталната катастрофа край Мостар през 2004 г.

Доскорошният евродепутат, известен политик от 90-те години, е единственият българин, който е имал среща с покойния американски президент Роналд Рейгън. Той показа снимка от паметната среща.

В края на разговора Александър Йорданов обобщи: „Нашата сила е в истината. България трябва да води активна, настойчива и културна политика към Македония, защото сме един народ, разделен по политически причини“.

