България и Северна Македония се свързват и чрез жп тунел. Днес министрите Гроздан Караджов и Александър Николоски подписаха споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел.

Споразумението е подписано в два оригинални екземпляра - всеки на официалните езици на договарящите страни: български език, съгласно Конституцията на Република България, и македонски език, съгласно Конституцията на Република Северна Македония. Изготвен е и на английски език, като и трите текста имат еднаква сила.

Това е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани - Източно Средиземноморие", а реализацията му ще осигури липсващата жп връзка между двете държави. С тунела ще се подобри и транспортният достъп между Черно море и Адриатика.

Вицепремиерът Гроздан Караджов обяви, че на 11-ти този месец изтича срокът за подаване на оферти за строежа на ключовия участък. Веднага след избора на изпълнител ще бъде даден и реалният старт на строителните дейности с "първа копка".

"Това е един много малък, но всъщност толкова много важен участък. С него ние ще дадем старта на довършването на линията София-Скопие", заяви Караджов. Той подчерта, че този съвместен проект ще осигури по-бърз, по-безопасен и по-екологичен транспорт на пътници и товари, но най-важното е, че "ще сближи гражданите на двете държави".

Общата инвестиция от българска страна за модернизацията на цялата жп връзка от София до границата ще надхвърли 1.2 млрд. евро. Финансирането е осигурено от европейската програма "Транспортна свързаност" и частично от националния бюджет. Проектът на българска територия е разделен на четири основни части:

Гюешево - граница със Северна Македония: 2.4 км нов участък с тунел (предстои избор на изпълнител).

Перник - Радомир: Модернизация (предстои сключване на договор).

София - Перник: Модернизация (с приключено проектиране, предстои обявяване на търг до края на годината).

Радомир - Гюешево: Най-дългата и сложна отсечка, която е в етап на проектиране.

"Историята ни е оставила планини и граници, но нашето поколение трябва да изгради и тунели, и мостове. Не само като инфраструктурни проекти, но и като основа за едно по-перспективно бъдеще на Балканите", завърши Гроздан Караджов.