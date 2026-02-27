Наричат го Ловецът на педофили. Той започна тази инициатива още като ученик, но тя продължава и до днес, а голяма част от прегрешилите бяха повторно задържани и от полицията по негов сигнал. Ален Симеонов описва себе си като любител на учтивия натиск. Когато ходи на публични места, десетки майки и бащи стискат ръката му за това, че предпазва техните деца. Сметката му показва, че той е хванал много повече „чудовища“ от МВР.

По думите на Симеонов за пет години той и екипът му са разкрили над 200 предполагаеми педофили в страната, а само за София случаите са 64. Той обяснява, че най-често става дума за т. нар. „груминг“ процес, при който възрастни търсят контакт с деца и тийнейджъри онлайн, печелят доверието им и постепенно ги въвличат в сексуална комуникация или ги канят на срещи.

Симеонов твърди, че е получавал хиляди сигнали от притеснени родители, които са установили, че децата им са станали обект на подобно внимание. Част от случаите са свързани с организирани групи, включително международни мрежи за трафик на деца. „Не съм могъл да се ангажирам с всички сигнали, защото изискват ресурс, с който не разполагам“, посочва той в "Телеграфно подкастът".

По наблюденията му извършителите често не се отличават с нищо от останалите хора. „Те имат семейства, престижни професии и деца. Не можеш да ги разпознаеш по външен вид или социален статус“, казва Симеонов. Според него проблемът има и културни измерения, тъй като обществото дълго време не е обръщало достатъчно внимание на темата за сексуалното насилие над деца.

Първата ефективна присъда по случай, по който той е работил, дошла след четири години и половина. "Преди това десетки сигнали не са довели до съдебни решения", допълва Ален. През март 2022 г. Столичната дирекция на вътрешните работи провела специализирана акция, при която са задържани 21 души, за които Симеонов подал сигнали. "Сред тях има и публични личности, включително общински съветник и бизнесмени", казва още Симеонов.

Методът му включва работа под прикритие в интернет, като той създава фалшиви профили на деца, за да установи контакт с предполагаеми извършители. „Те мислят, че общуват с 13 - 15-годишно момче. Понякога комуникацията продължава с месеци“, разказва той. В някои случаи, след като разберат, че са разкрити, заподозрените започват да отправят заплахи.

Симеонов настоява, че целта му не е лична популярност, а защита на децата и по-ефективна реакция от страна на институциите. Според него случаите, по които е работил, показват необходимост от по-бързи разследвания и по-строги мерки срещу сексуалните престъпления срещу непълнолетни.

