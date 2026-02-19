Част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия ще бъдат публични, реши парламентът. Депутатите приеха на първо и второ четене в едно заседание законопроект за допълнение на Закона за закрила на детето, внесен от Костадин Костадинов от "Възраждане" и група народни представители.

Националният регистър да предоставя публичен достъп до информацията в частта три имена на извършителя, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вид на извършеното престъпление и размер на наложеното наказание, предвиждат измененията.

Задържаха учител за секс с ученичка и блудство с друга

По отношение на чужди граждани, получили статут на продължително, постоянно или дългосрочно пребиваване в България, които са осъдени в други държави за сексуални престъпления, публичният достъп включва и информация за държавата по произход.

Публичният достъп до Националния регистър за случаите на педофилия е безплатен, приеха още депутатите.

Редактор: Цветина Петкова