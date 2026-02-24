Сигурността на най-малките отново е на дневен ред след като в пленарната зала се възобновиха дебатите за въвеждането на публичен регистър за педофилите. Нужен ли е той и това гарантира ли безопасност за нашите деца? На тези въпроси отговаря международният експерт по човешки права Антоанета Василева в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

"Регистърът е отдавна очакван инструмент, който да бъде ефективен филтър и още една защитна линия за децата“, коментира тя. По думите ѝ той би помогнал на институциите и работодателите да гарантират, че хора, осъдени за сексуални престъпления срещу деца, няма да работят в среди като училища, детски заведения или здравни структури. „Тези хора често търсят работа в сектори, където има деца, защото болестта ги подтиква да бъдат близо до тях“, предупреди тя.

Част от данните в регистъра за педофили ще бъдат публични

Василева уточни, че в много държави подобни регистри съществуват, но не са публични. „Не познавам държава, в която регистърът да е публичен. Важно е контролните органи и работодателите да имат достъп, но трябва да се спазват и правата на човека“, обясни тя. Според експерта регистърът може да бъде полезен инструмент, но „само един инструмент няма как да реши толкова сложен проблем“.

По думите ѝ защитата на децата изисква комплексни мерки, включително повече ресурси за разследване и образование. „Темата не трябва да е табу. Родителите трябва да знаят как да говорят с децата си, а децата - как да разпознават опасни ситуации и да търсят помощ“, каза Василева.

