В рубрика „Тук и сега“ Деси Банова-Плевнелиева ни среща с един от най-неподправените, дълбоки и разпознаваеми гласове на българската музикална сцена – Кирил Хаджиев - Тино. Непосредствено след като отпразнува своя 30-годишен юбилей, изпълнителят споделя откровено за житейските равносметки, уроците от миналото и концепцията зад най-новия си музикален проект.

⇒ Новата страница след 30-ата година

За много хора тридесетото летоброене е символична граница, но за Тино това е по-скоро естествено продължение на пътя, по който върви. „Ако всичко върви както трябва, животът става по-хубав от гледна точка на това, че натрупваш повече инструменти и си по-наясно с някои неща“, споделя музикантът. Той признава, че винаги е обичал да използва календарните моменти – като Нова година или рождени дни – като символично „гориво“ и мотивация за промяна и усъвършенстване на навиците си.

Даниел Пеев–Дънди: Важно е да се живее животът с лек непукизъм, но да държиш на думата си

⇒ Най-трудният урок: Да се запознаеш със себе си

Попитан кой е бил най-важният и труден урок до момента, Тино отговаря без колебание: „В крайна сметка е да се запознаеш със себе си“. Според него този път е дълъг, а човешкият ум е устроен така, че дълго време ни предпазва и „охранява“ от натрупаната вътрешна болка, като не ни допуска лесно до нея. Израстването обаче неизбежно е свързано с плащането на определена цена – често под формата на раздели: „Сбогуването с хора по пътя е нещо, което често е цената на порастването, независимо коя страна първо казва „сбогом“.

Въпреки тези трудни моменти, изпълнителят е категоричен, че детето в него остава упорито и отказва да влезе в клишетата, за които възрастните често предупреждават.

⇒ Новият албум „Любов“ и музиката като антидот

Пътят на Тино започва от свиренето и пеенето по улиците на Балчик – решение, което взима в миналото, за да излезе от зоната си на комфорт и да преодолее притеснението си пред непозната публика. Днес той събира хиляди фенове на големите си концерти, а публиката пее песните му с цяло сърце.

Предстоящият му нов албум носи заглавието „Любов“, като всяка песен в него разкрива различен нюанс на това силно чувство. Вместо да пее за щастливите и лесни моменти обаче, Тино избира да говори за по-сложната страна на любовта – изпитанията и разделите.

„Аз не знам как да пиша в щастлив момент“, признава с усмивка артистът. „За мен музиката е за споделяне. Когато сме в дадено състояние, ние си пускаме антидота на това състояние. Затова музиката лекува в моментите, в които сме се чувствали сами – тя ни напомня, че някъде там някой друг е изпитал абсолютно същото“.

Първата песен от албума – „Била си ти“, показва неговата по-лирична и нежна страна. Изпълнителят разкрива, че тя е първата реакция след преживяна раздяла и именно затова заема централно място в проекта. Самият албум е само първата стъпка от по-голяма трилогия, която ще се разгърне в следващите му два проекта.

Запитан кое е най-голямото чудо в неговия живот, Тино отговаря философски: „Самият живот“. Той споделя, че от малък има моменти, в които просто поглежда ръцете си и за секунда осъзнава чудото на собственото си съществуване извън ежедневния контекст. За него най-важното днес е да се научи да отстоява себе си „тук и сега“, борейки се със страха от самотата.

Официалното представяне на новия албум на Тино ще бъде на 15-и октомври, а феновете му ще могат да чуят голяма част от песните на живо по време на летните му концерти.

Целия разговор гледайте във видеото.