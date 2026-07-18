Днес се навършват 14 години от терористичния атентат на летище „Сарафово“ в Бургас - най-тежкия терористичен акт в най-новата история на България.

На 18 юли 2012 г. на паркинга пред терминал "Пристигащи" автобус с израелски туристи беше взривен минути, след като пътниците се качват в него, за да отпътуват за „Слънчев бряг”.

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Загинаха седем души - петима израелски граждани, българският шофьор Мустафа Кьосов, както и извършителят на атентата. Ранени бяха близо 40 души.

Двамата съучастници на атентатора Мелиад Фарах и Хасан Ел Хасан са осъдени на доживотен затвор без замяна, като са уважени и гражданските искове на наследниците загиналите в размер на 200 млн. лв. Двамата се издирват от „Интерпол”.

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И България, и Израел посочиха „Хизбула“ като организатор на атентата - обвинение, което изигра роля за последвалото решение на Европейския съюз да включи военното крило на групировката в „черния списък“ на терористичните организации.

Редактор: Иван Иванов