Кметът на истанбулския район Юскюдар Синем Дедеташ беше задържана при мащабна антикорупционна операция, проведена по разпореждане на прокуратурата. Заедно с нея са арестувани още петима души по подозрения за участие в схема за незаконно издаване на строителни разрешителни и разрешения за ползване на сгради.

Според Истанбулската анадолска главна прокуратура срещу Дедеташ се води разследване по обвинения за подкуп, изнудване и ръководене на организирана престъпна група. Разследващите проверяват данни за злоупотреби при административните процедури, свързани със строителната дейност в района.

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По информация на прокуратурата ключова роля в схемата е имало общинското дружество Kent AŞ. Макар да няма законови правомощия да участва в издаването на строителни разрешения, то е координирало процеса чрез защитена комуникационна система и вътрешни списъци, в които били проследявани отделните строителни обекти.

Разследването сочи, че между Kent AŞ и строителни компании са били подписвани фиктивни договори за консултантски услуги. По данни на турската служба за финансово разузнаване MASAK чрез тази схема от строителни предприемачи са били събрани незаконно около 361 милиона турски лири срещу съдействие за издаване на необходимите разрешителни.

Инспектори на турското Министерство на вътрешните работи твърдят, че Синем Дедеташ е имала основна роля в изграждането на механизма между общината и Kent AŞ, като дружеството е действало като посредник при събирането на нерегламентирани плащания от инвеститори.

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Според прокуратурата размерът на исканите суми е бил определян на срещи с участието на ръководството на Kent AŞ. Част от средствата били разпределяни между общински служители, а останалите постъпвали при ръководството на дружеството. Разследващите твърдят още, че в отделни случаи са били получавани подкупи в брой и в щатски долари, а разрешения за ползване са издавани въпреки констатирани нарушения на строителните изисквания.

В един от разглежданите случаи строителна компания, отказала да плати искания подкуп, е била принудена да извърши ремонтни дейности по силата на фиктивен договор за дарение, подписан от кмета, твърдят още разследващите. В рамките на операцията са извършени претърсвания на 11 адреса, а шестима заподозрени са задържани. Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова