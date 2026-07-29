Дрон удари американски танкер за превоз на газ в египетското средиземноморско пристанище Дамиета, съобщи британската организация за морска сигурност "Амбри", позовавайки се на първоначална оценка на инцидента.

Компанията за пристанищно обслужване "Инчкейп" добави, че два танкера с газ са обхванати от пожар в Дамиета. Дронът ударил танкерa на име "Енергос Уинтър", причинявайки пожар, който след това се разпространил към друг плавателен съд – "Газлог Салем", съобщиха три добре осведомени търговски източника.

Два други източника от сферата на сигурността заявиха, че причината за експлозията е удар с дрон.

Екипажът е евакуиран, а пожарът е овладян, съобщи "Амбри" и добави, че до момента никой не е поел отговорност за инцидента.

В изявление египетското Министерство на парола потвърди информацията за пожар на пристанището, въпреки че не спомена за атака с дрон. Министърът на петрола Карим Бадауи посети мястото на инцидента, за да проследи действията по овладяването на ситуацията. Аварийните и техническите екипи продължават да работят по ликвидирането на последиците.

Редактор: Дарина Методиева