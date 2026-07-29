Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще нанесе силен удар по Иран след ракетната атака срещу американски военни бази в Йордания.

„Ще ги ударим здраво. Ще си получат заслуженото“, заяви Тръмп, цитиран от телевизия „Фокс нюз“. Според кореспондента на медията американският президент е използвал и нецензурни изрази, за да подчертае решимостта си.

BREAKING: President Trump tells Fox News the United States will respond with force after what he called a surprise Iranian missile attack on U.S. forces in Jordan, saying, "We're going to beat the f****** s*** out of them" and warning Iran is "going to get a beating."



He said… pic.twitter.com/ZsgHEDq8sB — Fox News (@FoxNews) July 29, 2026

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Държавният глава е коментирал и съвместните американско-саудитски въздушни удари срещу проирански милиции в Ирак, извършени през нощта. По думите му операцията е била предварително координирана с властите в Багдад. „Тези удари бяха координирани с иракското правителство“, цитира думите му кореспондент на „Фокс нюз“ след разговор с президента.

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Изявлението на Тръмп идва, след като иракското президентство осъди американско-саудитските удари, определяйки ги като „явно нарушение на суверенитета на Ирак“.

Редактор: Иван Иванов