Китай възражда историята си по необичаен начин като изгражда изцяло нови „древни“ градове. В страната все по-голяма популярност набират т.нар. fanggu - туристически комплекси, които пресъздават исторически селища с изкуствено състарени сгради, калдъръмени улици и традиционна архитектура. Макар много от тях да са построени едва през последните години, те привличат милиони посетители и се превръщат в сензация в социалните мрежи.

Причината е, че голяма част от автентичното културно наследство на Китай е унищожено през вековете от войни, пожари, разграбване и политически сътресения. Затова днес новоизградените исторически комплекси дават възможност на туристите да се потопят в атмосферата на миналото. „Съвременните потребители все повече са готови да плащат за емоционално изживяване културни преживявания“, обяснява Ян Дзинсун от Китайската туристическа академия, цитиран от CNN.

Тайван: Островът на традициите, вкусовете, ароматите, храмовете и кулинарните изкушения

Една от най-популярните атракции е градът Губей край Великата китайска стена. Макар да изглежда като вековно селище с канали, чаени къщи и традиционни покриви, той е изграден чак през 2014 г. с инвестиция от около 600 млн. долара. За част от посетителите това е впечатляващо преживяване, но други признават, че се чувстват подведени, когато разбират, че „древният“ град всъщност е съвременна реплика.

Снимка: iStock

Подобен успех има и комплексът „Датанг Евърбрайт Сити“ в Сиан, който пресъздава епохата на династия Тан и привлича около 75 милиона посетители годишно. Срещу сравнително малка сума туристите могат да облекат традиционни костюми ханфу, да се гримират и да участват в професионални фотосесии - снимки, които след това се превръщат в хит в китайските социални мрежи. Все по-голям интерес проявяват и чужденци, вдъхновени от тенденцията Chinamaxxing, която популяризира китайската култура и естетика.

Непознатата история на бисквитите с късмет

Не всички подобни места обаче са изцяло измислени. Старият град в Кашгар, в автономния регион Синдзян, има близо две хилядолетия история, но голяма част от него е разрушена и впоследствие възстановена. Днес туристите виждат модернизирана версия на някогашния център на уйгурската култура. Така китайските fanggu дестинации продължават да разделят мненията - за едни те са възможност да се докоснат до историята, а за други представляват добре режисирана туристическа илюзия.

Редактор: Ралица Атанасова