Бисквитките с късмет носят повече история, отколкото някой може да предположи. Те не идват от Китай и най-вероятно не се появяват за пръв път в китайско-американските ресторанти, разказва CNN.

Повечето данни сочат към Япония, разказва изследователят Ясуко Накамачи. Японската авторка е очарована от бисквитките с късмет, които е опитала за пръв път в китайски ресторант в Ню Йорк през 1990 г., когато е била студентка. А в хупкавото лакомство текстът гласи: „Ти си човек, който намира красота в малките неща, които другите не забелязват". А това напълно отговаря на нейния характер, споделя тя.

В книга за историята на японските сладкиши, с която Намакачи разполага, пише, че бисквитките с късмет са новогодишни сладкиши, направени от оризово тесто с написани гадания. Известни като цуджиура гаши, или сладкиши за гадаене, те идват от Каназава, град в префектура Ишикава в Япония.

Тя открива и илюстрация от периода Едо в Япония, между 1603 и 1868 г., показваща продавач, който прави сгънати сенбеи – почти идентични със съвременните бисквитки с късмет.

И така Накамачи стига до извода - Япония прави бисквитки с късмета от стотици години.

Различни форми на гадателски лакомства все още съществуват в Япония днес. Преди векове обаче те вероятно са били предназначени само за висшата класа – главно защото малцина са можели да четат, например на места като къщите на гейшите или по оживените улици в големите градове от Токио до Киото.

„Непознатите земи”: Япония – труд, дисциплина, прогрес (ВИДЕО+СНИМКИ)

„В миналото те са съдържали кратки фрази, пословици, хумористични реплики или дори откъси от популярни текстове на песни от периода Едо“, казва Накамачи, която публикува своите открития в книгата „Културната история на гадаенето“ през 2015 г.

Тези лакомства, подобно на днешните, са предлагали забавление, давайки на клиентите възможност да общуват и да споделят.

Но как скромната „бисквитка на късмета“ е преминала през Тихия океан и е попаднала в китайските заведения за бързо хранене в САЩ? Историците не са успели да постигнат консенсус по този въпрос. Някои твърдят, че са въведени чрез японска пекарна или компания за юфка. Повечето експерти, включително Накамачи, приписват заслугата на Японската чаена градина в Сан Франциско. Там бисквитките с късмет в крайна сметка са били произвеждани масово от Benkyodo - вече несъществуващ производител на сладкиши. Гари Оно, потомък на собственика на Benkyodo, разказва, че дядо му е построил първата машина за правене на бисквитки с късмет в САЩ. Днес, 20-годишните изследвания на Накамачи показват, че бисквитките, с които повечето от нас са запознати днес, почти сигурно са били вдъхновени от тези японски оригинали.

В началото на 20-ти век „бисквитките с късмет“ стават популярни в САЩ и Канада, появявайки се в американските китайски и японски ресторанти, включително в класически заведения за чоп суи, управлявани както от американски китайски, така и от американски японски собственици.

Производството в японски фабрики е спряно по време на Втората световна война, когато много японски американци са били задържани в лагери за интерниране. Китайски фабрики запълват празнината, популяризирайки бисквитките с късмети през следващите десетилетия. Традиционните производители изчезват, но в същото време се появяват нови.

За Накамачи е вдъхновяващо да види как бисквитките с късмет са се превърнали в необичайна културна икона в чужда страна. „Чувствам, че американските бисквитки с късмет са придобили форма, доста различна от японските им еквиваленти“, казва тя.

На различни континенти и при различните поколения, бисквитката с късмет е свързвала култури - знак на благодарност, на забавление или като носител на важни политически и културни послания.

