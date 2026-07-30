Големите горски пожари в Гърция продължават да се разрастват, подпомагани от силните ветрове и високите температури. Най-тежка остава ситуацията на островите Крит и Лесбос, където огънят все още не е овладян. При пожарите загинаха трима огнеборци, а хиляди жители и туристи бяха принудени да напуснат домовете и хотелите си.

Най-критична е обстановката в южната част на остров Крит, където пламъците обхванаха районите около селата Крия Вриси, Орне и крайморския курорт Агия Галини в област Ретимно. Само за една нощ огненият фронт се е разпространил на близо 20 км, а поривите на вятъра, достигащи до 125 км/ч, сериозно затрудняват работата на пожарникарите и често правят невъзможно използването на противопожарна авиация.

Трима огнеборци загинаха при горски пожар на Крит, евакуирани са пет села

В гасенето участват над 200 пожарникари, самолети, доброволци, общински водоноски и специализирана техника. Въпреки това, силният вятър непрекъснато разпалва нови огнища и усложнява овладяването на стихията.

Two firefighters have died in a wildfire that broke out Wednesday on the southern Greek island of Crete, the fire department said. A third firefighter also died Wednesday outside the fire perimeter, after tackling a separate blaze in Greece’s southern Peloponnese region. pic.twitter.com/R0EDwfLU5W — The Associated Press (@AP) July 29, 2026

Двама загинаха при горски пожар на Крит, евакуирани са пет села

Заради опасността властите евакуираха хиляди хора. По данни на местната администрация около 8000 души са напуснали домовете си и местата за настаняване, а близо 2000 туристи и жители са прекарали нощта в спортни зали и други временни убежища. Част от евакуираните са били изведени по море, след като се събрали на плажовете, откъдето били транспортирани с яхти и други плавателни съдове. В района са разположени и четири кораба, сред които и такъв на европейската агенция „Фронтекс“.

Огънят е унищожил жилищни сгради, стопански постройки и животни, но точният размер на щетите все още не може да бъде оценен, тъй като пожарите продължават да бушуват.

🔵#Incendi A #Creta i roghi continuano a imperversare, alimentati da forti venti: le raffiche oltre i 100 km/h impediscono agli aerei di operare per spegnere le fiamme; 8mila le persone fatte sgomberare nella notte. 3 i pompieri morti nelle operazioni in tutta la Grecia. pic.twitter.com/L8qYjX1zGq — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 30, 2026

Тежка остава ситуацията и на остров Лесбос, където пожарът край Пломари изпепели горски масиви, къщи и производствени цехове. На място работят наземни и въздушни екипи, а полицията и бреговата охрана са в готовност за нови евакуации.

Голям горски пожар опустошава гръцкия остров Парос (ВИДЕО)

Стихията отне живота на трима пожарникари. Двама от тях загинаха на Крит, след като автомобилът им бил обграден от огромни пламъци. Трети огнеборец е загубил живота си при гасене на пожар край Гитио на полуостров Пелопонес. Според местните медии пожарникарите са изгубили ориентация заради гъстия дим и ограничената видимост и са попаднали в огнен капан.

Междувременно разследване на властите установи, че големият пожар на остров Парос е тръгнал от незаконно сметище. По случая са арестувани кметът на острова, неговият заместник и общински служители, които са заподозрени в проявена небрежност.

DOS BOMBEROS MUEREN DURANTE INCENDIO FORESTAL EN GRECIA



🇬🇷| Dos bomberos perdieron la vida mientras combatían un incendio forestal en la isla de Creta, al sur de Grecia, informó el Departamento de Bomberos de Grecia. Las autoridades continúan atendiendo la emergencia provocada… pic.twitter.com/OKHAGu6cox — News On Demand (@OnDemand_News) July 29, 2026

Димът от пожарите на Крит, смесен с пушека от големите пожари край Дарданелите в Северозападна Турция, достигна до района на Атина. Според специалистите облакът се намира на голяма височина и засега не се очаква да доведе до сериозно влошаване на качеството на въздуха в гръцката столица.

Dos elementos del cuerpo de bomberos perdieron la vida mientras participaban en las labores para controlar un incendio forestal de grandes proporciones registrado en Krya Vrysi, Rétino, en la isla de Creta, Grecia.



El siniestro continúa activo y fuera de control debido a los… pic.twitter.com/vCgkhNu0MP — dereporte (@dereportecom) July 30, 2026

От Гражданска защита предупреждават, че комбинацията от екстремни горещини и силен вятър създава изключително висок риск от възникване на нови пожари. Властите напомнят, че паленето на огън на открито е строго забранено, а нарушителите са заплашени както с високи глоби, така и с арест.

#Internacionales | 🇬🇷🔥👨‍🚒 Dos bomberos fallecieron mientras combatían el incendio forestal de gran magnitud en Krya Vrysi, Rétino, isla de Creta en Grecia.



El fuego continúa fuera de control debido a los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 7 grados Beaufort, que dificultan las… — Porttada (@porttada) July 29, 2026

Редактор: Цветина Петкова