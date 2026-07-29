Трима огнеборци загинаха при голям горски пожар на гръцкия остров Крит. Властите разпоредиха евакуацията на пет села заради бързо разпространяващите се пламъци, подклаждани от силни ветрове. Пожари горят и на остров Лесбос, както и в южната част на полуостров Пелопонес, съобщи „Катимерини“.

„Казват, че пламък е паднал и се е запалила къща. За щастие, няма сериозни щети”, каза фермерът Тиаре.

„Фасадата, терасата и покривът на къщата ми бяха изгорени, вътрешността беше спасена. Най-важните не са материалните неща, а предметите със сантиментална стойност, както и страхът и опустошението, които преживяхме”, сподели Сари.

Гръцките власти предупредиха, че опасността от горски пожари ще остане изключително висока в област Атика, на остров Евбея, в източната част на Пелопонес, на Цикладските острови и на източноегейските острови Лесбос, Хиос, Самос и Икария.

Най-тежката ситуация е в района на Ретимно на Крит, където според местни информации са загинали двама пожарникари. Заради пожара беше наредена евакуацията на селата Агиос Георгиос, Агиос Павлос, Сахтурия, Мелабес и Криа Вриси.

Голям горски пожар бушува на гръцкия остров Парос (ВИДЕО)

С огъня се борят 110 пожарникари с 27 противопожарни автомобила, подпомагани от четири самолета за гасене на пожари, съобщиха от Пожарната служба.

По-малък пожар гори край село Морони в района на Ираклион, където действат три самолета и 48 пожарникари. Друг пожар избухна край Агеранос в област Лакония в югоизточната част на Пелопонес, където са мобилизирани три самолета и 48 пожарникари. На остров Лесбос шест самолета и 50 пожарникари се борят с пожар край крайбрежното село Пломари.

По-рано в сряда пожарите край Агиос Димитриос в югозападната част на Пелопонес, както и край Тирнавос и Трикала в област Тесалия, бяха частично овладени.

В Западна Европа се увеличава рискът от нови огнища заради четвърта гореща вълна за това лято. До 42 градуса се очаква да достигнат температурите в районите на големите пожари във Франция. В Испания също се очакват 40 градуса, докато пожарникарите продължават борбата с пламъците край Валенсия, където вече бяха евакуирани близо 10 хиляди души.

Редактор: Дарина Методиева