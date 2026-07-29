Огънят е избухнал в района на сметището край Камби

Голям горски пожар продължава да бушува на гръцкия остров Парос, като силният вятър и високите температури затрудняват овладяването на огнената стихия. Заради бързото разпространение на пламъците властите предприеха превантивна евакуация на няколко населени места.

Огънят е избухнал в района на сметището край Камби, в централната част на острова, а през нощта се е разпространил към югозападната част на Парос. Пожарът е преминал през районите Анераца и Камари, достигнал е до Агкерия и се е насочил към Трипити.

Пожар гори близо до къщи на гръцкия остров Евия

Чрез националната система за спешни известия 112 властите разпоредиха евакуацията на жителите на Агкерия към плажа Алики. Малко по-късно предупреждения бяха издадени и за Трипити, Аспро Хорио, Глифа и Пиргаки, като хората бяха насочени към крайбрежното селище Дриос.

По информация на местните власти до момента няма данни пламъците да са навлезли в населени райони или да са засегнали жилищни сгради.

Голям пожар наложи евакуация на две населени места на гръцкия остров Евия

В гасенето отново се включиха и въздушни средства – два противопожарни самолета и пет хеликоптера. При необходимост е предвидена възможност за изпращане на допълнителна авиационна техника.

На терен работят 66 пожарникари, четири специализирани горски екипа и 16 противопожарни автомобила. В операцията участват още доброволци, общински водоноски и тежка техника. На острова вече са изпратени подкрепления от Сирос, Наксос, Атина и други райони на Гърция, а нови екипи и противопожарни автомобили се очаква да пристигнат с ферибот от Рафина.

Кметът на Парос Константинос Бизас определи ситуацията като „много тежка“ и подчерта, че пожарникарите работят без прекъсване, за да ограничат разпространението на огъня. През нощта усилията им са били насочени основно към защитата на района на Агкерия, където са съсредоточени най-големите противопожарни сили.

Властите предупреждават, че прогнозираното усилване на вятъра през деня може допълнително да усложни ситуацията. Активен фронт на пожара продължава да гори и в района на Франга.

► Предупреждение от ЕС

Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през идните седмици, заплашвайки с нови бедствия. горските пожари продължават да бушуват в Испания и Франция, заяви ръководителката на европейското звено за управление при бедствия, цитирана от "Ройтерс+". 

Ръководителят на Европейския кооринационен център за спешни действия Мария Цубер заяви, че продължаващата гореща вълна означава, че следващите няколко дни ще бъдат много тежки във Франция, но и че други страни също трябва да се „подготвят за непосредствени потенциални бедствия“.

„Гърция засега беше пощадена и сега виждаме, че рискът се приближава към нея. Италия ще се изправи пред риск в началото на август. Ще трябва да видим какво ще се случи и с Иберийския полуостров, защото ако рискът е там, цяла Европа ще бъде в пламъци“, каза тя.

Миналата година Европа преживя най-тежкия си сезон на горските пожари в историята, когато те изпепелиха над милион хектара. Цубер посочи, че пожоопасната обстановка в Европа тази година досега е била подобна.  „Има потенциала това да е пореден рекорд“, допълни тя. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС, Александър Евстатиев, БТА

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