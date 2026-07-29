Голям горски пожар продължава да бушува на гръцкия остров Парос, като силният вятър и високите температури затрудняват овладяването на огнената стихия. Заради бързото разпространение на пламъците властите предприеха превантивна евакуация на няколко населени места.

Огънят е избухнал в района на сметището край Камби, в централната част на острова, а през нощта се е разпространил към югозападната част на Парос. Пожарът е преминал през районите Анераца и Камари, достигнал е до Агкерия и се е насочил към Трипити.

Пожар гори близо до къщи на гръцкия остров Евия

Η Πάρος είναι νησί οπότε όπου και να πάει η φωτιά θα φτάσει στη θάλασσα και θα σβήσει. Μετά θα δοθούν ενισχύσεις όπως πχ στην βόρεια Εύβοια... https://t.co/e5OQYeG8jC — Πάνος Βασιλόπουλος (@pvlimni) July 29, 2026

Чрез националната система за спешни известия 112 властите разпоредиха евакуацията на жителите на Агкерия към плажа Алики. Малко по-късно предупреждения бяха издадени и за Трипити, Аспро Хорио, Глифа и Пиргаки, като хората бяха насочени към крайбрежното селище Дриос.

‼️ Νέα μέτωπα και μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάρο, με τη νύχτα να αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη για την πυροσβεστική.



Οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί και μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, για την Τετάρτη στο Αιγαίο αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι ως 7 και 8… pic.twitter.com/aerUT17HuK — iefimerida (@iefimerida) July 28, 2026

По информация на местните власти до момента няма данни пламъците да са навлезли в населени райони или да са засегнали жилищни сгради.

Голям пожар наложи евакуация на две населени места на гръцкия остров Евия

🔥⚠️Πύρινη κόλαση στην #Πάρο. Η πυρκαγιά και ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα. Κατά διαστήματα ενισχύονται και οι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα τέσσερα με πέντε μποφόρ.



Βίντεο : Giorgos Rigopoulos #Paros #fire #cyclades pic.twitter.com/V9rgTKfQzZ — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) July 28, 2026

В гасенето отново се включиха и въздушни средства – два противопожарни самолета и пет хеликоптера. При необходимост е предвидена възможност за изпращане на допълнителна авиационна техника.

🔥 Πάρος: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους



🚒 Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπυρώσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους.



🌬️ Με τη δύση του ηλίου σταμάτησαν να επιχειρούν τα… pic.twitter.com/1YUh9BQCGc — TA NEA (@ta_nea) July 28, 2026

На терен работят 66 пожарникари, четири специализирани горски екипа и 16 противопожарни автомобила. В операцията участват още доброволци, общински водоноски и тежка техника. На острова вече са изпратени подкрепления от Сирос, Наксос, Атина и други райони на Гърция, а нови екипи и противопожарни автомобили се очаква да пристигнат с ферибот от Рафина.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο νησί με 4 αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Αθήνα ενώ έχουν φτάσει ενισχύσεις και από Τήνο, Σύρο, Νάξο.

Μεταβαίνουν αυτή την ώρα ακτοπλοϊκώς επιπλέον 16 Πυροσβέστες με 8 οχήματα από Πειραιά και Σύρο. Λιγότερα#φωτια #Πάρος pic.twitter.com/KdTvKgx6JB — Penny Rage (@penny_rage) July 28, 2026

Кметът на Парос Константинос Бизас определи ситуацията като „много тежка“ и подчерта, че пожарникарите работят без прекъсване, за да ограничат разпространението на огъня. През нощта усилията им са били насочени основно към защитата на района на Агкерия, където са съсредоточени най-големите противопожарни сили.

Властите предупреждават, че прогнозираното усилване на вятъра през деня може допълнително да усложни ситуацията. Активен фронт на пожара продължава да гори и в района на Франга.

► Предупреждение от ЕС

Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през идните седмици, заплашвайки с нови бедствия. горските пожари продължават да бушуват в Испания и Франция, заяви ръководителката на европейското звено за управление при бедствия, цитирана от "Ройтерс+".

Ръководителят на Европейския кооринационен център за спешни действия Мария Цубер заяви, че продължаващата гореща вълна означава, че следващите няколко дни ще бъдат много тежки във Франция, но и че други страни също трябва да се „подготвят за непосредствени потенциални бедствия“.

„Гърция засега беше пощадена и сега виждаме, че рискът се приближава към нея. Италия ще се изправи пред риск в началото на август. Ще трябва да видим какво ще се случи и с Иберийския полуостров, защото ако рискът е там, цяла Европа ще бъде в пламъци“, каза тя.

Миналата година Европа преживя най-тежкия си сезон на горските пожари в историята, когато те изпепелиха над милион хектара. Цубер посочи, че пожоопасната обстановка в Европа тази година досега е била подобна. „Има потенциала това да е пореден рекорд“, допълни тя.

Редактор: Цветина Петкова