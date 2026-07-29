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Огънят е избухнал в района на сметището край Камби
Голям горски пожар продължава да бушува на гръцкия остров Парос, като силният вятър и високите температури затрудняват овладяването на огнената стихия. Заради бързото разпространение на пламъците властите предприеха превантивна евакуация на няколко населени места.
Огънят е избухнал в района на сметището край Камби, в централната част на острова, а през нощта се е разпространил към югозападната част на Парос. Пожарът е преминал през районите Анераца и Камари, достигнал е до Агкерия и се е насочил към Трипити.
Пожар гори близо до къщи на гръцкия остров Евия
Η Πάρος είναι νησί οπότε όπου και να πάει η φωτιά θα φτάσει στη θάλασσα και θα σβήσει. Μετά θα δοθούν ενισχύσεις όπως πχ στην βόρεια Εύβοια... https://t.co/e5OQYeG8jC— Πάνος Βασιλόπουλος (@pvlimni) July 29, 2026
Чрез националната система за спешни известия 112 властите разпоредиха евакуацията на жителите на Агкерия към плажа Алики. Малко по-късно предупреждения бяха издадени и за Трипити, Аспро Хорио, Глифа и Пиргаки, като хората бяха насочени към крайбрежното селище Дриос.
‼️ Νέα μέτωπα και μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάρο, με τη νύχτα να αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη για την πυροσβεστική.— iefimerida (@iefimerida) July 28, 2026
Οι άνεμοι έχουν ενισχυθεί και μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, για την Τετάρτη στο Αιγαίο αναμένονται θυελλώδεις άνεμοι ως 7 και 8… pic.twitter.com/aerUT17HuK
По информация на местните власти до момента няма данни пламъците да са навлезли в населени райони или да са засегнали жилищни сгради.
Голям пожар наложи евакуация на две населени места на гръцкия остров Евия
🔥⚠️Πύρινη κόλαση στην #Πάρο. Η πυρκαγιά και ανεξέλεγκτη αυτή την ώρα. Κατά διαστήματα ενισχύονται και οι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα τέσσερα με πέντε μποφόρ.— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) July 28, 2026
Βίντεο : Giorgos Rigopoulos #Paros #fire #cyclades pic.twitter.com/V9rgTKfQzZ
В гасенето отново се включиха и въздушни средства – два противопожарни самолета и пет хеликоптера. При необходимост е предвидена възможност за изпращане на допълнителна авиационна техника.
🔥 Πάρος: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους— TA NEA (@ta_nea) July 28, 2026
🚒 Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπυρώσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους.
🌬️ Με τη δύση του ηλίου σταμάτησαν να επιχειρούν τα… pic.twitter.com/1YUh9BQCGc
На терен работят 66 пожарникари, четири специализирани горски екипа и 16 противопожарни автомобила. В операцията участват още доброволци, общински водоноски и тежка техника. На острова вече са изпратени подкрепления от Сирос, Наксос, Атина и други райони на Гърция, а нови екипи и противопожарни автомобили се очаква да пристигнат с ферибот от Рафина.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο νησί με 4 αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Αθήνα ενώ έχουν φτάσει ενισχύσεις και από Τήνο, Σύρο, Νάξο.— Penny Rage (@penny_rage) July 28, 2026
Μεταβαίνουν αυτή την ώρα ακτοπλοϊκώς επιπλέον 16 Πυροσβέστες με 8 οχήματα από Πειραιά και Σύρο. Λιγότερα#φωτια #Πάρος pic.twitter.com/KdTvKgx6JB
Кметът на Парос Константинос Бизас определи ситуацията като „много тежка“ и подчерта, че пожарникарите работят без прекъсване, за да ограничат разпространението на огъня. През нощта усилията им са били насочени основно към защитата на района на Агкерия, където са съсредоточени най-големите противопожарни сили.
Властите предупреждават, че прогнозираното усилване на вятъра през деня може допълнително да усложни ситуацията. Активен фронт на пожара продължава да гори и в района на Франга.
► Предупреждение от ЕС
Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през идните седмици, заплашвайки с нови бедствия. горските пожари продължават да бушуват в Испания и Франция, заяви ръководителката на европейското звено за управление при бедствия, цитирана от "Ройтерс+".
Ръководителят на Европейския кооринационен център за спешни действия Мария Цубер заяви, че продължаващата гореща вълна означава, че следващите няколко дни ще бъдат много тежки във Франция, но и че други страни също трябва да се „подготвят за непосредствени потенциални бедствия“.
„Гърция засега беше пощадена и сега виждаме, че рискът се приближава към нея. Италия ще се изправи пред риск в началото на август. Ще трябва да видим какво ще се случи и с Иберийския полуостров, защото ако рискът е там, цяла Европа ще бъде в пламъци“, каза тя.
Миналата година Европа преживя най-тежкия си сезон на горските пожари в историята, когато те изпепелиха над милион хектара. Цубер посочи, че пожоопасната обстановка в Европа тази година досега е била подобна. „Има потенциала това да е пореден рекорд“, допълни тя.Редактор: Цветина Петкова
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