Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи.

Петрова подчерта значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.

Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Тя посочи още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите ѝ това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

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Министър Петрова подчерта, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

От своя страна Абас Арагчи изрази недоволство срещу решението на България да разреши използването на своя територия от американски военни самолети в подкрепа на операции срещу Техеран.

Арагчи запозна Петрова с развитието на обстановката в региона, продължаващата американска агресия и ролята на Вашингтон за изострянето на напрежението в Западна Азия. "Решението на българското правителство да одобри искането на САЩ за разполагане на военни самолети в авиобаза "Безмер" в подкрепа на военни операции според нас е осъдително, неприемливо и несъвместимо с традиционно приятелските отношения между двете държави", каза иранският външен министър.

Той е отправил призив София "спешно да преразгледа" решението. "Предоставянето на територията на една държава за извършване на агресия от друга държава срещу трета страна представлява акт на агресия", добавя иранският външен министър.

В края на разговора иранският външен министър припомни, че Ислямска република Иран няма да се поколебае да защитава своите национални интереси и сигурност срещу всякакво посегателство или враждебно действие. И добави: "Несъмнено всяка страна, която по какъвто и да е начин участва във военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последиците от своите действия".

​По време на разговора българският външен министър, припомняйки добрите отношения между двете страни, заяви, че България няма намерение да участва във войната и подчерта подкрепата си за дипломацията и намаляването на напрежението в региона.

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Редактор: Ивайла Маринова