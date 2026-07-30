Сокобаня предлага множество възможности за отдих, така че посетителите могат да избират според своите предпочитания между удоволствието и релаксацията в термалните води и предизвикателствата на адреналиновите спортове, за да се възползват от всички предимства, които предлага най-красивият и най-старият сръбски балнеоложки курорт. Девствената природа, великолепните пейзажи, бисерната река Моравица, двете езера Врмджанско и Бованско, четирите планини и изключителният климат са повече от достатъчни причини Сокобаня от най-дълбока древност до днес да бъде една от най-предпочитаните дестинации сред любителите на природата, забавленията, релаксацията и активния отдих.

Автор на снимката: Драган Церович

https://sokobanja.rs/

Сокобаня е идеално място за авантюристи и изследователи, които желаят да разкрият тайните на скритите кътчета сред девствената природа. Мистичните пейзажи на Рътан, ледената пещера Леденица, скритите проходи на пещерата Сесалачка и Врелската яма, Божите врата и дивите терени на Девица са само част от забележителностите, които не бива да пропускате. Сокобаня е богата и на културно-исторически паметници. Сред най-значимите са средновековната крепост Сокоград, турската баня (хамам) от XV век, както и Краеведският музей с мемориална зала, посветена на писателя Стоян Живадинович. За любителите на активния отдих са на разположение велосипедни маршрути по поддържаните алеи на Озрен и Рътан с обща дължина 48 километра, оборудвана естествена скала за свободно катерене във Врмджа с повече от 120 маршрута, разходки с лодки по Бованското езеро и над 300 км пешеходни и планински пътеки.

Автор на снимката: Драгиша Петрович

https://sesalackapecina.rs/

Благодарение на своите 240 слънчеви дни годишно Сокобаня е любима дестинация за всички, които се наслаждават на изобилието от слънце. Ето защо туристите прекарват по-голямата част от времето си в благоустроените зони за отдих, по плажовете на река Моравица и Бованското езеро, както и в аквапарка „Подина“. Аквапарк „Подина“, разположен само на 1,5 км от центъра на града, предлага съчетание от семейна почивка и забавления с множество атрактивни водни съоръжения. Посетителите, търсещи силни усещания, могат да се насладят на незабравимо преживяване по водните пързалки, а за най-малките е предвиден басейн с разнообразни съоръжения за игра. Подмладете тялото си и се насладете на благотворното въздействие на термоминералните води в уелнес центровете на хотелите „Соко Терме“, „Зелени град“ и „Сънце“, или в Турската баня, където някога е отсядал и се е наслаждавал на почивката си княз Милош Обренович.

Автор на снимката: Урош Петрович

Сокобаня може да се похвали с уникално гастрономическо богатство. Посетителите могат да се насладят на национални и традиционни местни специалитети в многобройните ресторанти на Сокобаня. Сокобанското сирене, агнешкото месо и лепините, изпечени под сач, са известни надлъж и нашир. Гостите могат да се потопят в истинска рапсодия от вкусове на всяка крачка, а високото качество и неповторимият вкус на ястията се дължат преди всичко на продуктите, доставяни от околните села на Сокобаня, произведени предимно по традиционен екстензивен начин.

Редактор: Станимира Шикова