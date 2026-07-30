Жители на Варна излязоха на протест срещу презастрояването. Демонстрацията е пред сградата на общината в морската ни столица. Напрежението тръгна от спорен строеж на жилищна сграда върху държавен терен в квартал „Чайка“. Преди 10 дни жителите подадоха сигнал до NOVA, че имот, определен за парк и спортна площадка, става терен за строеж на нова жилищна сграда. Това се е случило след като Община Варна е извършила незаконни, по думите им, заменки на държавни имоти. Изсечени са и близо 20 дървета.

Недоволството прерасна в протест срещу незаконното строителство в целия град. Като пример се посочват последните данни, изнесени от регионалния министър - за 230 удостоверения за търпимост, издадени без Подробен устройствен план през последните 3 години.

"Въпросът вече не е само за един квартал. Въпросът е дали законът важи за всички". С това мото организаторите на протеста призоваха цяла Варна и жителите на другите квартали да ги подкрепят, тъй като според тях проблемът с незаконното строителство е масов и не е само в „Чайка“.

Жители на варненски квартал готвят протест заради строеж върху детска площадка

"Надяваме се, че ще ни чуят и ще ни разберат. Длъжни са да ни върнат обществените пространства. Длъжни са да кажат какво смятат да направят, за да подобрят начина ни на живот, а не само да ни застрояват. Длъжни са да се сетят, че в края на краищата Общинският съвет и кметът трябва да работят за гражданите, а не против гражданите. Към момента виждаме, че това не се случва", заяви живуща в квартала, дошла на протеста.

Друга жена подчерта, че е на демонстрацията, за да призова за спиране на презастрояването и унищожаването на квартал "Чайка". "Защото всичко е станало толкова безобразно, нелепо и грозно. Целият квартал е разоран, презастроен. Вече се посяга на детски площадки, на игрища, на публични пространства. Дошли сме, за да изразим нашия протест и да спрем тези безумни действия на Общинския съвет и кметовете", подчерта тя.

Акция на полицията и общината разкри незаконен град край Варна

"Чашата, която преля, е посегателството над последната детска площадка и зелена градинка, която искат да изземат. Другото, което искаме да стане в този град, е тези хора, които работят в общината, да започнат да мислят за гражданите и за просперитета на града", призова друг демонстрант.

Кметът на Варна Благомир Коцев слезе при протестиращите. Увери, че започва разследването на над 200 удостоверения за търпимост в града, издадени, по думите на регионалния министър, без подробен устройствен план.



"Трябва да се докаже за какви постройки става въпрос, дали те са преди или след 2021 година. Трябва да се направи разследване и анализ на това. Никой не го е направил. Това, което разчитам като послание от МРРБ е да се направи разследване, което ще направим. Но няма как да съборим нещо, което не е доказано незаконно", заяви Благомир Коцев, кмет на Варна.

Той увери жителите на „Чайка“, че общината подготвя изменение на Подробния устройствен план на квартала, което ще бъде внесено за решение в Общинския съвет. Целта е да бъдат запазени всички зелени площи и върху тях да не се допуска застрояване. Докато влезе в сила новият ПУП, ще бъде наложен мораториум за строителство от 2 години. Протестиращи обаче остават скептични, че това ще доведе до трайно решение.

"Може би ще се отдръпнат от този строеж, ще започнат някой друг, ще изчакат да минат 2-те години, след това ще го подновят и така", заяви Данаил Недков, протестиращ.



Кметът на Варна заяви и че продължава издаването на заповеди за събаряне на незаконните постройки в комплекса "Форест клуб" в "Баба Алино". До момента има подписани 20 такива документа.

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