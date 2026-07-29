Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев даде зелена светлина за тест на нова българска разработка. В малък и зле осветен участък - в прохода между началото на ул. „Гео Милев“ и ул. „Христо Максимов“, е поставена светеща в тъмното боя за маркировка, която акумулира светлина и я излъчва в продължение на няколко часа след залез слънце. В момента текат тестове и лабораторни анализи на поведението на „пробата“.

Тя е дело на жител на район „Слатина”, който се свърза с Георги Илиев. Предприемачът е разработил иновацията за сферата, с която се занимава - детски играчки.

Снимка: Район „Слатина“

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Кметът на район „Слатина“ разказа за иновацията във Facebook профила си. „Благодаря на разработчиците, които пожелаха анонимност и специално на В.! Следващата седмица ще проверя пак как се държи „пробата” и ще Ви пиша”, обясни в социалната мрежа Георги Илиев.

Снимка: Район „Слатина“

От район „Слатина” подчертават, че тестовете на боята не отменят ангажимента на Столична общината да осигури улично осветление и качествена маркировка по улиците в кварталите на района.

Снимка: Район „Слатина“

При добри резултати от лабораторните анализи, тази боя би могла да се впише в държавна административна наредба, за което разработчикът е подал документи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Светещата боя би могла да се използва за вътрешноквартална маркировка на велоалеи, пешеходни зони и туристически маршрути.

Снимка: Район „Слатина“

Редактор: Ивета Костадинова