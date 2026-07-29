Сблъсък между властите заради забавени дела. Премиерът Румен Радев отправи остри критики към прокуратурата в началото на заседанието на Министерския съвет. Радев заяви, че колкото повече МВР и службите работят по разкриването на мащабни корупционни схеми, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа.

Той даде за пример делото за ВиК-Бургас, което беше блокирано след поредица от прокурорски отводи. С още примери към него се присъединиха и двама министри – регионалният и правосъдният.

Премиерът: Делото за ВиК-Бургас беше блокирано след поредица от прокурорски отводи

Случаят със задържаните през последния месец служители на ВиК-Бургас стана повод за силни критики от премиера Румен Радев към прокуратурата.

„Признания за злоупотреби в огромни размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и, още по-важно, към национално известни фигури. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася този случай към Софийската градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет“, заяви Румен Радев.

Сред задържаните беше и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков. От София случаят е изпратен обратно в Бургас, а това, според Радев, е отнело седмица. Там пък трима прокурори си правят отвод.

„В момента делото виси и е почти смачкано. В същото време служителите на ВиК-Бургас се разхождат свободно. Естествено, те са подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури“, заяви Румен Радев.

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Той допълни: „Интересни са и мотивите за отвода – обвързаност със заподозрените лица. И тук идва въпросът: кой е работодателят на тези хора – държавата или организираната престъпност?“.

Критиките към прокуратурата продължи и правосъдният министър.

„Когато едно дело пътува една седмица от една прокуратура в друга, когато Софийската градска прокуратура в един момент вижда лица с имунитет, а в другия случай не ги вижда, считам, че основното нещо, което трябва да направим, е първо да изберем нов Висш съдебен съвет, който да направи оценка на хората, които вършат подобни безобразия“, каза Николай Найденов, министър на правосъдието.

Последваха отговори и от държавното обвинение. От Софийската градска прокуратура обясниха, че наблюдаващите прокурори са приели, че няма доказателства за престъпни деяния от тяхната компетентност. От прокуратурата в Бургас пък заявиха, че тримата прокурори, които са си направили самоотвод, нямат връзка с обвиняемите. Не става ясно тогава каква е причината тримата да си направят отвод.

Това, че държавното обвинение не си върши достатъчно добре работата, смята и регионалният министър. „През март 2023 година, когато бях регионален министър в служебния кабинет, описах един много, много дълъг списък с доказани нарушения и кражби на асфалт, който е при главния прокурор от тогава. И нека всички най-накрая попитаме кой и защо краде в тази държава. Нека прокуратурата започне да работи, защото трябва да застане зад българските граждани, а не зад олигархията“, заяви Иван Шишков.

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От държавното обвинение съобщиха, че и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова е разпоредила проверка на движението на изпратеното по компетентност досъдебно производство, свързано с дейността на „ВиК“-Бургас. При установяване на нарушения тя ще упражни в пълен обем предоставените ѝ от закона правомощия за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния магистрат и/или административен ръководител.

Настоящото ръководство на Прокуратурата на Република България не разполага с правомощия и не си е позволявало да оказва каквато и да е форма на пряко или косвено въздействие и намеса в работата на наблюдаващи прокурори по образувани досъдебни производства и проверки, се казва в съобщението. Всеки прокурор упражнява правомощията си самостоятелно въз основа на събраните по делото доказателства, закона и вътрешното си убеждение и носи отговорност за своите действия и решения, завършва позицията на прокуратурата.