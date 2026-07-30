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Коментар на Таня Петрова, Филип Лазаров и Мирослав Димитров
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Таня Петрова, автомобилният експерт Филип Лазаров и водещият Мирослав Димитров.
Първата тема, която беше обсъдена в предаването, беше за американските самолети цистерни и недоволството, което за пореден ден прераства в протест на жителите на Ямболско.
След това гостите говориха и за лечението на малката Анастасия, която е дъщеря на загиналия през 2024 г. при изпълнение на служебните си задължения военен пилот Венцислав Дункин. Детето, което е на година и половина, получило инсулт и се нуждаеше от около 7500 евро за рехабилитация, които бяха събрани за часове от дарители.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Калина Петкова
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