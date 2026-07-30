Парламентът одобри ратификация на Споразумението за заем по механизма "SAFE". Чрез него страната ни ще вземе 3.27 млрд. евро заем за модернизация на Българската армия.

Споразумението е между България и Европейската комисия.

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Вчера парламентарната комисия по отбрана подкрепи ратификацията на две споразумения, свързани със заема по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)", припомня БТА.

В проекта на Споразумение за заем е определен срокът на разполагаемост на средствата (до края на 2030 г.) и подробните условия за подкрепата под формата на заеми по линия на инструмента SAFE.

Заемът се отпуска за максимален срок 45 години и включва 10-годишен гратисен период за погасяване на главницата, като в споразумението са посочени размерът на предварителното финансиране и условията за приспадането му.