Снимка: БТА, архив
Чрез него ще се вземе заем за модернизация на Българската армия
Парламентът одобри ратификация на Споразумението за заем по механизма "SAFE". Чрез него страната ни ще вземе 3.27 млрд. евро заем за модернизация на Българската армия.
Споразумението е между България и Европейската комисия.
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Вчера парламентарната комисия по отбрана подкрепи ратификацията на две споразумения, свързани със заема по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)", припомня БТА.
В проекта на Споразумение за заем е определен срокът на разполагаемост на средствата (до края на 2030 г.) и подробните условия за подкрепата под формата на заеми по линия на инструмента SAFE.
Заемът се отпуска за максимален срок 45 години и включва 10-годишен гратисен период за погасяване на главницата, като в споразумението са посочени размерът на предварителното финансиране и условията за приспадането му.
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