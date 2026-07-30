Правителството не е показало никаква политика по доходите. Ще видим какво ще ни предложат в бюджета за 2027 г. и ако нямаме такава политика – ще правим протести. Оставам оптимист и вярвам, че ще ни предложат нещо по-добро. Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

По повод отказът на президента Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета, той каза, че няма представа защо не го е направила. "Подходихме наивно към това, допускайки, че тя е представител на БСП. Правителството се определя като център-ляво. Ние три години пазихме механизма за МРЗ от всякакви десни правителства, които се опитваха да го съборят. Всички правителства се опитаха да го направят. Опозицията в момента гласува така, както искаха синдикатите само заради пиар", коментира Костов.

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"Нека правителството излезе и да каже това е нашата визия за механизма и да го постави за обсъждане със социалните партньори, тъй като до момента и МТСП пасуваше и си карахме години наред. Надяваме се, че властта ще застане на страната на труда, а не на капитала, защото махането на механизма е плюс за работодателите и то тези, които осигуряват на минимална заплата", изтъкна той.

По повод изчисляването на трудовия стаж, той заяви, че донякъде има справедливост. "Какво се случва с отпуските и клас прослужено време, които са директна функция на трудовия договор. Не казвам, че не беше правилно, но трябваше да се отчетат изключенията и да се внесе по-детайлен преглед", заяви икономистът.

По темата със свръхдефицита, той заяви, че той е в момента е надут, за да покажат колко добра работа са свършили правителството.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев