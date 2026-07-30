Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да оттегли и да отложи номинацията на Тод Бланш за главен прокурор, докато републиканските сенатори, които искат отстъпки от главния прокурор, не напуснат поста си.

В четвъртък Тръмп удвои усилията си, като избра бившия си личен адвокат за най-висшия законодател на страната, наричайки го „звезда“ и заяви, че ще остане на поста изпълняващ длъжността главен прокурор, докато републиканските сенатори Джон Корнин от Тексас и Том Тилис от Северна Каролина не напуснат поста си.

Тръмп номинира бившия си личен адвокат за генерален прокурор

"Нямам възражения срещу временното оттегляне на името на Тод“, написа Тръмп в четвъртък в социалните си медии. „Ако не постъпят правилно, и да го върнат на поста, след като Корнин и Тилис напуснат поста си“, допълва той.

Корнин и Тилис, които и двамата напускат поста си следващата година, поискаха допълнителни писмени гаранции, с които да се сложи окончателен край на „Фонда за борба с оръжията“, като част от делото на Тръмп срещу Службата за вътрешни приходи.

Редактор: Никола Тунев