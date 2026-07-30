ДПС обжалва решението на Министерския съвет да отнеме сградата на централата на партията, която се помещава на ул. “Врабча” 23 в София. Това става ясно от пост във Facebook страницата на формацията.

„Решението на Министерския съвет от 22.07.2026 г. за отнемане на централата на „Движение за права и свободи“ е обжалвано по предвидения в българското законодателство ред пред компетентния съд. Съгласно Закона, подадената жалба спира изпълнението на решението и всички произтичащи от него правни последици до постановяване на окончателен съдебен акт”, обясниха от ръководството на ДПС.

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Оттам обясняват, че „след изявлението на министър Шишков, че на Движението за права и свободи ще бъде предоставена нова сграда по реда на Закона за политическите партии, в момента сме в процес на разговори с компетентните институции”.

Редактор: Калина Петкова