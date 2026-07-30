Снимка: БГНЕС
„В процес на разговори с компетентните институции сме за предоставянето на нова сграда”, пишат от формацията
ДПС обжалва решението на Министерския съвет да отнеме сградата на централата на партията, която се помещава на ул. “Врабча” 23 в София. Това става ясно от пост във Facebook страницата на формацията.
„Решението на Министерския съвет от 22.07.2026 г. за отнемане на централата на „Движение за права и свободи“ е обжалвано по предвидения в българското законодателство ред пред компетентния съд. Съгласно Закона, подадената жалба спира изпълнението на решението и всички произтичащи от него правни последици до постановяване на окончателен съдебен акт”, обясниха от ръководството на ДПС.
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Оттам обясняват, че „след изявлението на министър Шишков, че на Движението за права и свободи ще бъде предоставена нова сграда по реда на Закона за политическите партии, в момента сме в процес на разговори с компетентните институции”.Редактор: Калина Петкова
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