България търси варианти да гарантира охраната на въздушното си пространство заради забавянето на втората партида изтребители F-16. Сред обсъжданите възможности са закупуване на резервни части за МиГ-29 и самолети втора употреба, като темата предизвика остри политически реакции. В ефира на „Твоят ден“ журналистът Асен Агов и директорът на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов коментираха предизвикателствата пред модернизацията на бойната авиация. Според анализатори тя изисква дългосрочен план, професионални решения и ясна комуникация с обществото.

„Има вакуум на предварителна информация, с която да се успокоят хората. Няма нищо толкова секретно, което да бъде скрито от обществото, когато сме членове на един отбранителен съюз“, заяви Агов. Според него дебатът за бойната авиация не трябва да се води през политически пристрастия. Той допълни, че съвместните операции в рамките на НАТО изискват комуникация между съюзниците, а софтуерът на самолетите, дроновете и наземните системи трябва да бъде синхронизиран.

Спор за бойната авиация: България търси варианти - изтребители втора ръка и части за МиГ-29

От своя страна Йордан Божилов посочи, че най-големият проблем е липсата на последователност в модернизацията на армията. „Тези неща би трябвало да са заложени в едни дългосрочни планове и по тях да има широк консенсус“, каза той. По думите му придобиването на нова авиационна техника изисква огромни средства и време, както и подготовка на пилоти и технически състав. „Трябва да се върви максимално бързо в усвояването на F-16. Има сериозно забавяне на доставката и обучението на хора, но това е ключовото за нас. F-16 е платформата, която може да работи съвместно с нашите съюзници в една военна операция“, подчерта Божилов.

Двамата експерти коментираха и международната обстановка. Според Агов едновременното напрежение в Украйна и Близкия изток създава сериозни рискове за Европа, включително заради влиянието върху енергийните пазари. Божилов напомни, че Русия е определена от НАТО като основен риск за евроатлантическата сигурност, но анализът на заплахите трябва да бъде последван от конкретни действия.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова