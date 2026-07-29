Заради забавяне в доставката на втората партида изтребители F-16 от Съединените щати, България е предприела различни стъпки за стабилизиране на бойната авиация. Това стана ясно от отговори на военното ведомство.

В момента разполагаме с 8 нови изтребителя F-16 Block 70, два от които двуместни. Засега те още не са постигнали оперативна готовност - тоест не могат да се включат пълноценно в задачите на ВВС по охрана и отбрана.

Освен тях основните машини, които дават дежурства, остават съветските МиГ-29. Самолетите вече са на повече от 35 години и са преминали през различни ремонти и частични модернизации.

Заради забавените F-16: България търси употребявани изтребители и резервни части в чужбина

Ето какви са стъпките на Министерството на отбраната: Поискали сме информация от Полша за техните МиГ-29, които се извеждат от въоръжение. Вероятно не става дума за закупуване на цели самолети, а за използване на резервни части - особено двигатели.

И още - България търси заместващи варианти - F-16 или „Грипен“ втора ръка, които да запълнят дупката в отбраната ни, ако забавянето с доставката на нови F-16 се проточи.

Темата стана повод и за политически критики. От парламента министърът на отбраната разсея спекулациите и потвърди - България търси различни варианти за охрана на въздушното ни пространство, заради забавянето на доставките на новите F-16.

Димитър Стоянов обясни, че вече са изпратени запитвания до Швеция и Унгария за придобиване на изтребители F-16 и „Грипен“ втора ръка. По думите на министъра все още се очаква отговорът на Полша за получаване на резервни части за изтребителите МиГ-29.

Министърът на отбраната: България е питала Полша за резервни части за МиГ-29



Намеренията на военното министерство станаха повод за критики от опозицията. Като повечето партии извън управлението се обявиха твърдо против продължаването на експлоатацията на руската авиационна техника.

Правителството търси различни варианти за подсигуряване на въздушното ни пространство, обясни военният министър. Сред тях и търсене на резервни части от руските МиГ-29.

„Изпратили сме писма и до Пентагона, и до Швеция за „Грипен“ втора ръка, и за F-16 втора ръка. Не очаквам, че ще имат такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година. И отговорът е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: „Поддържайте си самолетите МиГ-29“. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено от страни, които в момента експлоатират МиГ-29. Показвам ви една заявка за частите за МиГ-29. Тази заявка не е изпълнена от 2021 година. Нищо няма доставено от 2021 година“, коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Опозицията обаче реагира остро на идеята на плановете на министерството на отбраната.

„Първо, явно сте забелязвали, че съветската любов ръжда не хваща към съветската техника в случая. Сега за търсене на резервни части, ние реално проблем с резервните части нямаме. Тъй като в продължение на вече 10 години ремонтираме изцяло самолетите си в Полша“, каза Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС.

България вероятно е поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна

„Демократична България“ подкрепят варианта за самолети втора ръка, но не и за продължаване на експлоатацията на руската техника. „България не трябва да се превръща в гробище за съветски самолети. Във времена, когато България трябва да се превъоръжава със западна техника, техника от НАТО, се оказа, че сме поискали да купим полски МиГ-29“, заяви Ивайло Мирчев.

„Продължаваме промяната“ настояха за модернизация на армията. Според Радослав Рибарски не трябва да се насочваме към реставрация на стара отбранителна техника.

На този фон рано тази сутрин младежи от ДБ докараха стар „Москвич“ пред Министерство на отбраната. Поводът - заявеното намерение на министър Димитър Стоянов да закупи руските изтребители МиГ-29 от Полша. А министърът им отговори. „Разбирам младите хора, уважавам ги и даже бих желал да ги поканя утре в 13 часа в Министерство на отбраната, да им обясня за какво става въпрос“, каза Стоянов.