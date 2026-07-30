До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС. Той трябва да започне процедури за избор на главен прокурор и председател на ВАС. Тези процедури би следвало да приключат в началото на следващата година. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов в "Интервюто в Новините на NOVA".

► Критиките на властта към прокуратурата и делото за ВиК-Бургас

Премиерът: Делото за ВиК-Бургас беше блокирано след поредица от прокурорски отводи

Вчера премиерът Румен Радев изрази критики към прокуратурата при разследването с ВиК-Бургас. По думите му трима прокурори от Софийската градска прокуратура са си направили самоотвод, защото няма данни за замесени лица с имунитети.

"Едно дело от Софийската градска прокуратура до Окръжна прокуратура-Бургас пътува една седмица. 4 прокурори бяха отведени за предполагане на зависимости и влияния. Когато един магистрат се чувства, че е нарушена обективната му преценка в решение на даден казус поради различни обстоятелства, които подставят под съмнения неговата безпристрастност, той е длъжен да се отведе. Не са ясни причините за техните отводи", коментира той.

"В целия този казус има много необясними неща. Кой с кого се е консултирал може само да предполагаме. Разследването се забави с няколко седмици и даде възможност лицата, които са били разпитвани, да се разколебаят в показанията си. Това е основният проблем - създава се систематичен дефицит в работата на прокуратурата в подобни казуси – дали той се дължи на зависимости или страх, може да се спекулира", изтъкна Найденов.

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По думите му вече има прокурори които не са си направили отвод и вече работят по този казус. "Не бих се наел да давам срокове, тъй като прокуратурата работи със собствени правила", каза той.

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"Занесохме ѝ всички сигнали, които министър Шишков и неговото министерство от 2021 г. насам е подавало в прокуратурата, за да имаме информация за движението на всяка една преписка. Тя се запозна с тях и каза, че ще ни я предостави", заяви Найденов.

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"Оказа се, че „Хемусгейт” не е само един - има различни производства за различните лотове на магистралата. Надявам се скоро тези схеми да излязат на бял свят и да видим къде е липсващият асфалт от пътищата и като търсим причините за пътните катастрофи напоследък да си дадем сметка, че зависят не винаги от шофьорите, а от инфраструктурата и предполагаеми престъпления с изграждането ѝ", коментира той.

"Ние отправихме любезна покана да си провери преписките. Тогава ще можем да твърдим дали има желание да работи по тях или не", каза министърът.

"Главният прокурор е важен, но нека не забравяме ролята на прокурорите по места, които при един и.ф. прокурор или фигура, която не е толкова силна, започват да имат определени практики по места, които не винаги са в съзвучие с духа на закона", коментира Найденов.

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► Казусът "Баба Алино"

"Всички нотариуси, които са изпълнявали сделки там, са обект на проверка с мои заповеди. Във всеки един случай, в който има установени нарушения, ще бъдат предприети действия за образуване на дисциплинарно производство", обяви министърът.

Той отбеляза, че не нотариусите са проблемът в „Баба Алино”. "Тук става въпрос за незаконно строителство, което е разрешено със съответните документи – тяхната работа е вторична, не е построила сградите и не е създала скиците", смята той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев