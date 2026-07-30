Снимка: БГНЕС
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Заради прехода към новите тарифи, системата за продажба временно ще бъде спряна в петък вечер и ще започне отново да работи на 1 август
Какви са новите цени на винетките, които влизат в сила с бюджета от 1 август? Годишната скача от 49 евро на 64,50. Тримесечната ще бъде 35,90 евро. За седмица ще трябва да платим 10 евро, а за ден - 5,30 евро.
Част от шофьорите остават скептични. "Не знам тези пари какво ще ги правят. Притеснява ме това покачване. Не знам дали тези пари ще отидат за пътища само - в това не съм сигурен", смята Благой Иванов.
"Това е много висока такса за нищо - няма пътища, дисциплина по тях. Вдигат ги, за да вземат пари", смята Красимир Марков.
С над 54 млн. евро годишно повече се очаква да бъдат приходите от винетки от 2027 г.
От тол управлението казват, че с повишените цени ще повишат и инвестициите в пътищата. "Приходите от пътни такси постъпват в държавния бюджет. През него те се преразпределят целево за поддръжка и повишаване на безопасността на пътната инфраструктура", каза директорът проф. Олег Асенов. Той допълни, че цените са се покачили навсякъде в Европа. "В европейските държави един път годишно се прави преглед на цените на винетките. Обикновено това е 1 юли. Много от държавите - 10 по-точно от държавите в Европейския съюз, направиха корекции на тарифите си на 1 юли", обясни той.
Предстоят затруднения при купуването на винетки в две нощи през юли
Важно за всички, които ще пътуват, а нямат винетка - заради прехода към новите тарифи, които влизат в сила от полунощ на 1 август, системата за продажба временно ще бъде спряна в петък вечер и ще започне отново да работи в първите минути на 1 август.
"Ще могат да бъдат закупени винетки на сегашната цена до 22 часа на 31 юли. От 22 часа започва процесът на актуализация на системата и вече след 1 часа ще могат да бъдат закупувани на новата цена", каза още проф. Асенов.
Всяка една винетка, купена до 10 вечерта в петък, ще бъде по старите цени, дори да е купена с начална дата на валидност, която е през следващия месец. Накъдето и да пътуваме, от националното тол управление апелират да бъдем по-внимателни и отговорни на пътя.
Стажант-репортер: Ивайла ВърбановаРедактор: Никола Тунев
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