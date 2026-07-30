Напрежение в Българската Православна Църква. Църковният съд образува дело срещу архимандрит Никанор след сигнал от миряни, клирици и членове на Българската Православна Църква. В сигнала се подозира опит за разделение на църковната общност, а ревизия е показала липса на документи за похарчени 1 млн. евро в Гигинския манастир.

Още при избирането на патриарх Даниил, архимандрит Никанор изрази резерви. През последните дни през профилите си в социалните мрежи архимандритът открито критикува патрираха и го определи като "кремълски агент". "Той няма нищо общо с това, което сме свикнали да виждаме като патриарх. Има една обществена болка, която не трябва да я свеждаме само до някакъв личен конфликт", казва той.

След заседание в митрополията, в посланията на Никанор беше разчетен опит за разкол и дори създаването на нова църква. "Той проповядва революция и създаването на нова църква. Вие давате ли сметка какво означава нова църква", каза иконом Владимир Дойчев от храм “Св. Наум Охридски”, кв. Дружба, София.

Патриархът наказа отец Никанор за недостойно поведение. Свещеникът: Приех украински деца и получих аргос

Архиерейският наместник на Трънската духовна околия иконом Стилян Табаков заяви, че проблемът не е в отношението на Църквата към архимандрит Никанор. "Църквата няма проблем с него, той има проблем с църквата", каза той. По думите му от митрополията не са успели да му връчат ревизионния акт за наложената сума, тъй като проверката е установила липса на оправдателни документи за около 1 млн. евро.

"Да, не сме събирали документи, но имаме нещо, което е налице - отивате в Смиров дол и виждате един огромен манастир. Влизате в нашата църква "Св. Кузма и Дамян" и я виждате изцяло реставрирана. Не е 1 млн. евро, това са 5 млн. евро", отговори архимандрит Никанор.

Непокорният отец: Защо забраниха на архимандрит Никанор да проповядва

След публикациите на архимандрита в църквата е постъпила молба срещу него с твърдения, че накърнява авторитета на Българската православна църква и достойнството на патриарха. На Никанор е наложено наказание аргос - забрана за служение за срок от 15 дни. В социалните мрежи той посочи, че санкцията е свързана и с приемането на група украински деца в манастира. "Това е абсолютна лъжа. Той е санкциониран не защото води дечица, а защото не е взел благословение. Разбира се, че никой не би забранил на украински деца да отидат в манастира. Това е опит Никанор да бъде прикрит зад децата", заяви иконом Владимир Дойчев.

След сезирането на църковния съд и образуването на делото предстои казусът да бъде разгледан по установения ред. "Водещи са църковните правила и канони, уставът на БПЦ, както и документите и наредбите, според които се извършват заседанията и разглеждането на делата", обясни православният богослов д-р Десислава Панайотова.

Върховните правомощия на църковния съд се упражняват от Светия синод.