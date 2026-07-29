Софийската света митрополия съобщи, че със заповед на патриарх Даниил, на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков е наложен „аргос“ – пълна забрана от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли.

Отец Никанор е игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян“ край село Гигинци, Софийска епархия.

Причината за решението на патриарха е "държание, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата".

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Трима клирици са направили опит да връчат решението на Никанор, но заради неговото отсъствие от манастира, както се посочва без благословението на епархийския му митрополит, той е уведомен за наложеното наказание в телефонен разговор.

Отец Никанор публикува коментар на случващото се в официалния си профил във Facebook, като написа следното: "Приемаш украински деца за две седмици - получаваш 15-дневен аргос".

Снимка: Профилът на отец Никанор във Facebook

След което допълва: "Познах, нали? Ясно ми беше за какво ме викат в митрополията. Ама не ми е ясно защо. Приятели, ние монасите сме особена порода хора. Свикнали сме на послушание, както и да обръщаме другата буза. Ще направя един хаир на патриарх Даниил, ще му направя един ибадет, и ще се подчиня на поредното наказание, които по евангелски трябваше да е награда или поощрение. Да види, че мога да си надвия на ината! Нека сега и той си надвие на ината, да покаже на дело отеческа любов, прошка, Христовото смирение пред учениците, и да ми даде отпуснатото писмо!"

Никанор призовава: "Този аргос го приемете и вие - нека бъде наш общ, и нека не посещаваме храмовете на Софийска епархия на БПЦ и да не палим свещи в тях, а да се молим вкъщи пред домашните икони. Пък за Голяма Богородица аргосът НИ ще е минал и ще идем да се причастим!"

"Обади ми се викарният епископ дядо Йоан да ми съобщи за наказанието, понеже пратили трима попа да ми го донесат в манастира, но не ме намерили там", допълва отецът.