Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев посети Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в София Тех Парк.

Основателят и научен директор проф. Мартин Вечев и изпълнителният директор инж. Борислав Петров получиха уверение от министъра, че INSAIT е от стратегическо значение за правителството, а работата им е приоритет за финансовото министерство.

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"Институтът разчита на 7,3 милиона от държавния бюджет и средствата ще намерят място и в план-сметката за 2027 г.", увери министър Донев.

В София Тех Парк той се запозна с екипа, който успешно разработва дигиталната трансформация и превръща България в отправна точка за развитие на изкуствения интелект и роботиката в Европа, Азия и Америка.

Институтът е притегателна сила за професори и докторанти от целия свят и изключителна възможност за български учени да инвестират знанията и уменията си у нас.

Редактор: Никола Тунев